The 경기패스 가입자 수 84만 명···‘최대 37% 할인’ 제휴 이벤트

롯데월드 아쿠아리움, 서울 스카이와 제휴 이벤트 진행

가입자 본인과 동반 1인까지 최대 37% 할인



The 경기패스 홍보 포스터

경기도가 롯데월드 아쿠아리움, 서울스카이와 함께 8월 한 달 동안 ‘The 경기패스 제휴 이벤트’를 진행한다. The 경기패스 가입자 본인과 동반 1인을 대상으로 하며, 최대 37% 특별 할인 혜택을 받을 수 있다.



입장권을 발권할 때 K-패스 어플에서 The 경기패스 가입자임을 인증만 하면 된다.



남상은 경기도 교통국장은 “이번 제휴 이벤트가 The 경기패스 가입자들에게 특별한 여름을 선사할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 이벤트를 통해 The 경기패스 가입자들의 이용 편의를 증진할 것”이라고 말했다.



한편, The 경기패스의 가입자는 시행 석 달 만에 84만 명으로, 전국 교통카드인 국토교통부 K-패스 가입 194만 명의 43%를 차지했다. The 경기패스 가입자 84만여 명 중 신규 가입자는 54만 명, 기존 알뜰교통카드 전환자는 30만 명으로 각각 약 65%와 약 35%로 나타났다.



The 경기패스는 K-패스의 월 60회 한도를 무제한으로 확대하고, 매달 대중교통 비용의 20~53%(20·30대 청년 30%, 40대 이상 20%, 저소득층 53%)를 환급해 준다. 30% 환급 대상인 청년의 기준도 K-패스의 19~34세에서 19~39세까지 늘렸다.

안승순 기자