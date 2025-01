대한민국 모든 길 통하는… ‘The 경기패스’ 가입자 110만명 돌파

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘The(더) 경기패스’는 국토교통부 대중교통비 환급 지원 사업(K패스)을 기반으로 경기도만의 추가 혜택을 더한 경기도의 대중교통 장려 정책이자 기후위기 대응 정책이다.The 경기패스는 월 15회 이상 대중교통 이용 시 요금의 20%(20·30대 청년 30%, 40대 이상 일반 20%, 저소득층 53%)를 돌려준다. K패스는 월 60회 환급 제한을 두지만, The 경기패스는 한도가 없다. 또한 30% 환급 대상인 청년의 기준도 19~34세에서 19~39세로 확대했다. 도는 K패스 사업 대상이 아닌 19세 미만 어린이와 청소년의 교통비 절감을 위해 연간 24만원을 지원하는 ‘경기도 어린이·청소년 교통비 지원사업’도 시행 중이다.The 경기패스에 대한 경기도민의 반응은 폭발적이다. 20일 경기도 집계에 따르면 지난해 5월 1일 서비스 개시 이후 시행 5개월 만인 10월 16일 가입자 100만명을 넘어선 데 이어 12월 기준으론 110만여명에 이른다. K패스 신규 가입자 181만명의 44%인 80만명이 The 경기패스 가입자다.경기도가 The 경기패스 이용 데이터를 분석한 결과 가입자 110만명 중 약 80%(88만명)가 월 15회 이상 대중교통을 이용해 환급받았고, 1인 평균 환급액은 약 2만원으로 나타났다. 이용자의 74%가 The 경기패스 이용 후 대중교통 이용 횟수가 8.5회에서 12.8회로 늘었고 자가용 소유자의 절반이 자가용 운행 횟수를 줄였다.The 경기패스를 이용할 수 없는 6~18세 어린이와 청소년의 교통비 절감을 위해 연간 24만원을 지원하는 ‘경기도 어린이·청소년 교통비 지원사업’에도 지난해 12월 기준 45만명이 신청했다.이에 따라 The 경기패스 가입자 110만명에 어린이·청소년 교통비 지원사업 가입자 45만명을 더하면 155만명이 교통비 지원 혜택을 받고 있다. 이는 경기도 하루 평균 대중교통 이용자 271만명의 절반이 넘는다.안승순 기자