영암군, 고향사랑기부금으로 무료 대여 휠체어 교체

휠체어 필요한 주민 단기 수요와 경제적 부담 덜어


  •
영암군이 고향사랑기부금으로 교체한 무료 대여 휠체어. 영암군 제공


전남 영암군이 고향사랑기부금으로 ‘행복 바퀴 휠체어 지원사업’으로 8대의 휠체어를 교체해 무료 대여에 나섰다고 10일 밝혔다.

휠체어 무료 대여는 장거리 여행과 외출 시 이동에 어려움을 겪거나, 안전을 위해 급히 휠체어가 필요한 영암군민의 단기 수요와 경제적 부담을 덜어주기 위한 것이다.

지금까지 이 무료 대여는 영암군 장애인종합복지관에서 21대 휠체어로 이뤄져 왔다.

영암군은 기존 휠체어 중 노후화된 8대를 고향사랑기부금을 들여 신제품으로 교체했다.

교체된 휠체어에는 기부자의 뜻을 알리는 의미로 ‘고향사랑 영암행복바퀴’라는 팻말을 붙였다.

휠체어 대여는 영암군장애인종합복지관에서 하고, 1회 신청으로 최대 2주간 이용할 수 있다.

장애인이 아닌 거동이 불편한 누구나 대여 신청 할 수 있고, 관련 안내와 신청 접수는 장애인종합복지관 맞춤기능향상팀(061-470-6764)에서 한다.

하혜성 영암군 주민복지과장은 “앞으로도 주민들이 더 편리하고 안전하게 일상을 누릴 수 있도록 다양한 복지사업을 발굴, 확대해 나가겠다”고 말했다.

영암 류지홍 기자
