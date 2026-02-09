“주민 불편 즉시 해결”… 도봉 현장민원 처리율 97%

서울Pn

서울 평균보다 2.76%P 높아
교통·도로·청소 등 불편 해결


오언석(왼쪽 두 번째) 서울 도봉구청장이 지난해 10월 방학역 1번 출구 앞에서 현장민원상담을 열고 구민들과 대화를 나누고 있다.
도봉구 제공


서울 도봉구는 지난해 총 3만 2835건의 현장민원 중 3만 1725건을 처리했다고 9일 밝혔다.

구는 현장민원 처리 기준을 즉시(3시간 이내), 24시간 이내, 5일 이내로 정하고 있다. 이를 기준으로 지난해 기한 내 처리율은 96.62%로, 서울시 평균(93.86%)보다 2.76% 포인트 높았다. 25개 자치구 가운데에서도 상위 5위권에 해당한다.

최근 3년간 처리율도 2023년 95.54%, 2024년 95.42%, 2025년 96.62%로 꾸준히 95% 이상을 유지하고 있다. 기한을 넘긴 1110건 역시 담당 부서 이관과 후속 조치로 모두 처리했다.

현장민원은 시민이 120 전화, 인터넷, 모바일 앱 등으로 신고한 불편 사항을 서울시 응답소 시스템으로 접수해 처리한다. 교통·도로·청소·가로정비 등 12개 분야, 73개 항목으로 구성된다. 지난해 분야별로는 불법 주정차와 교통시설물 등 교통 분야가 2만 373건(62%)으로 가장 많았고 가로정비 3582건(10.9%), 청소 2042건(6.2%), 도로 1161건(3.5%) 순이다.

구는 단순히 처리율을 끌어올리는 것을 넘어 민원 처리의 질도 관리하고 있다. 답변 내용과 처리 사진 첨부 여부를 정기 점검하고, 미흡하면 보완하도록 모니터링한다. 또 공무원이 직접 현장을 찾아 주민 불편을 듣는 민원 해결 프로젝트와 주민 자원봉사자인 ‘도봉살피미’도 운영 중이다.

오언석 구청장은 “앞으로도 주민들이 실제 생활 현장에서 겪을 수 있는 불편 사항을 신속·정확하게 처리해 나가겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
2026-02-10 21면
