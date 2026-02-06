“한강 품은 여의도 전역 바뀐다”…영등포구, 여의도 재건축 15곳 동시 진행

최고 59층…여의도 스카이라인 변화 예고



영등포구 여의도 재건축사업 추진 현황표. 영등포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한강을 품은 서울의 핵심 금융중심지 여의도에서 노후 아파트 단지를 중심으로 재건축 사업이 동시에 추진되며, 주거·업무·상업 기능이 결합된 새로운 도시 구조로의 전환이 본격화된다.6일 서울 영등포구에 따르면 현재 여의도에서 추진 중인 정비사업은 총 15곳이다. 여의도 전역에서 각기 다른 속도로 움직이고 있지만, 재건축 진단부터 관리처분계획 인가 준비에 이르기까지 진행 단계가 고르게 분포됐다.여의도는 오랜 기간 계획적 개발이 제한돼 중·저층 노후 아파트 단지가 밀집된 지역이었지만 서울시의 한강변 고도 제한 완화 발표 이후 재건축 사업에 탄력이 붙었다. 현재 추진 중인 정비사업 대부분은 기존 주거단지를 최고 47~59층 규모의 고층 주거단지로 탈바꿈해 주택 공급 확대와 주거 환경 개선을 동시에 목표로 하고 있다.대교아파트와 한양아파트는 사업시행계획 인가 이후 관리처분계획 인가를 준비 중이다. 이들 단지는 여의도 재건축 단지 중 가장 빠른 진행 속도를 보이고 있다. 대교아파트는 최고 49층, 4개 동, 912가구 규모로, 한양아파트는 최고 57층, 3개 동, 992가구 규모로 계획됐다.초고층·대단지로 전환이 예정된 단지도 있다. 삼부아파트는 최고 59층 1735가구 규모로, 광장아파트 28은 최고 49층 1314가구 규모로 계획돼 기존 중·저층 중심이던 여의도 일대에 본격적 변화를 예고한다.시 도시계획 조례 개정에 따른 제도 변화도 정비사업에 힘을 보탠다. 목화·진주·은하·삼익·공작아파트 등 일반상업지역 단지는 의무 상업 비율 완화로 주거 비율이 최대 90%까지 확대됐다. 준주거지역인 장미·화랑·시범아파트는 의무 상업 비율이 10%에서 0%로 조정돼 주거 비율을 최대 100%까지 적용할 수 있게 됐다.여의도 정비사업 대부분의 단지가 49층 이상 고층 설계를 검토하거나 확정했다. 용적률도 500% 안팎으로 계획되고 있다. 여의도 전역에서 동시에 진행되는 정비사업이 완료되면 여의도는 금융과 업무의 중심지를 넘어 주거 기능이 강화된 서울의 대표 직주근접형 도시로 진화할 것으로 보인다.구는 한강과 교통 접근성 등 입지적 강점에 대규모 주택 공급이 더해질 경우, 영등포구가 서울을 대표하는 도시로 한 단계 도약할 것으로 전망한다. 최호권 구청장은 “각 단지의 추진 단계에 맞춰 사업이 안정적으로 진행될 수 있도록 행정 지원을 이어가겠다”고 했다.송현주 기자