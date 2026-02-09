‘반도체 생태계를 한눈에’…용인시, ‘반도체 지도’ 제작



용인시 반도체 지도

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

용인특례시는 세계 최대 규모(단일 도시 기준)로 조성 중인 반도체 클러스터 현황을 시민이 쉽게 알 수 있도록 ‘용인 반도체 지도’를 제작해 시 누리집에 공개했다.시가 제작한 ‘반도체 지도’는 지난 1월 2일 이상일 시장이 시무식에서 “용인에서 진행되는 반도체 프로젝트들이 얼마나 체계적으로 연결돼 있고 국가적으로 중요한지 시민들이 직관적으로 알 수 있어야 한다”고 주문하면서 추진됐다.지도는 반도체 산업 선도 기업인 삼성전자와 SK하이닉스가 약 1000조원을 투자하는 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지, 용인반도체클러스터 일반산업단지, 기흥 삼성미래연구단지 등 반도체 산업 주요 거점 정보와 소재·부품·장비 기업들의 연계 체계를 보여주는 ‘주제도(Index Map)’ 형식으로 제작됐다.사용자는 지도상 인덱스를 활용해 기업의 분포를 직관적으로 파악할 수 있고 각 구역별 기업의 외관과 주소, 주요 생산 품목 등의 정보도 확인할 수 있다.이상일 시장은 “시가 제작한 ‘반도체 지도’는 용인에서 진행 중인 반도체 산업 생태계 구축에 대해 시민들이 쉽게 이해할 수 있도록 다양한 정보를 담았다”며 “용인에 입주하거나 입주를 희망하는 국내외 기업의 투자 흐름을 읽을 수 있는 실질적인 가이드라인 역할도 할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.안승순 기자