서울Pn

검색

서울, 5년만에 생태지도 정비…“도시계획·생태 보

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑 망우로 1600m 구간 지중화 ‘혁신’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

화려한 레이저·미러 기술… 노원 ‘경춘철교 음악분

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘주민과 함께’… 민관협치 확산 나선 구로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강서구, ‘자치구 최초’ 반려동물 장례 문화 견학

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
서울 강서구가 반려동물과 이별을 건강하게 애도할 수 있도록 ‘반려동물 장례 견학’ 프로그램을 준비했다.


  •
강서구 반려동물 장례문화 견학 프로그램
강서구 반려동물 장례문화 견학 프로그램


강서구는 21일 “갑작스러운 반려동물과 이별에 슬기롭게 대처하고 올바른 추모 문화를 정착시키기 위해 자치구 최초로 견학 프로그램을 마련했다”고 밝혔다. 2024 서울서베이에 따르면 서울시 반려동물 양육가구는 19.5%에 달하지만, 반려동물 장례 절차에 대한 정보는 부족한 상황이다.

참가자들은 다음달 17일 오후 2시부터 5시까지 인천의 전문 반려동물 장례식장에서 전문가 해설을 들으며 장례 절차를 견학한다. 프로그램은 ▲ 입관, 화장, 봉안, 추모 등 주요 장례 절차 ▲ 납골당 시설과 봉안 방식 ▲ 추모석이나 유골함, 액자 등 추모 방법 순으로 안내할 예정이다.

다음달 12일까지 참가자 30명을 선착순으로 모집한다. 강서구민 누구나 무료로 참여할 수 있다.

진교훈 강서구청장은 “반려동물 장례는 보호자에게 매우 중요한 이별의 순간”이라며 “반려동물에 대한 공감과 따뜻한 시선이 확산되길 바란다”고 전했다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 모아주택 사업 기간 최대 2년 단축

공공기여는 완화, 일반분양 늘려 가구당 분담금은 7000만원 감소

관악, 청년친화도시 고도화 사업 첫발

전국 최초 청년친화도시로 선정 취·창업 아카데미 등 3대 과제 추진 맞춤형 청년 지원 등 로드맵 마련

광진구, 추소윤강재단과 청소년 장학금 지원 위한 업

성북 ‘청년친화헌정대상’ 4번째 수상

우수 기초단체 종합대상 받아

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr