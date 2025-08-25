중랑구, ‘구정연구단’ 중심 주민 체감형 정책 추진

서울Pn

매주 ‘중랑 주간 이슈 앤 진단’ 운영
데이터에 기반한 정책 개선 본격화
미세먼지 저감 등 상반기 13건 진단


  •
서울 중랑구청 전경. 중랑구 제공


서울 중랑구가 ‘구정연구단’을 중심으로 주민 체감 정책을 개선 및 강화하고 있다고 25일 밝혔다.

먼저 구정연구단은 주요 정책사업을 점검하고 발전방안을 마련하기 위해 ‘중랑 주간 이슈 앤 진단’ 시스템을 지난 4월부터 매주 1회씩 운영 중이다. 이 사업은 각 부서의 사업을 자세히 분석해 성과와 한계를 평가하고, 구민의 요구와 현장의 데이터를 반영해 정책을 개선하는 시스템이다.

또 구정연구단은 올 상반기 약 2개월 동안 총 13건의 정책을 진단하며, 주민 생활과 직결된 다양한 개선안을 도출했다. 대표적으로 이달부터 미세먼지 저감 대책의 하나로 관용 대형 버스 5대에 미세먼지 저감 필터를 시범 설치해 주민의 건강을 보호하고 대기질을 개선하기 위한 정책을 추진하고 있다.

이 외에도 취약계층 고용지원 및 건강 증진 방안, 주민 체감형 정보제공 및 소통강화 방안 등 다양한 분야에서 개선안을 발굴해 추진 중이다. 구는 시범 사업 결과를 바탕으로 효과가 입증된 정책은 관내 전역으로 확대하고, 내부 검토를 거친 개선안은 올해 하반기부터 순차적으로 시행할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “구정연구단을 통해 현장의 목소리와 데이터를 바탕으로 정책을 점검하고 개선하는 과정을 체계화하겠다”며 “빠르게 변화하는 시대, 정책에 민감하고 정교하게 대응해 주민의 삶에 도움이 되는 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.


유규상 기자
