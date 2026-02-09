송도호 서울시의원, 4년 의정활동 담은 의정보고 공개

“성과를 주민께 보고합니다... 삶의 변화로 증명한 시간”

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 송도호 시의원(더불어민주당, 관악구 제1선거구)이 지난 4년간의 의정활동 성과와 지역 현안 해결 과정을 담은 의정보고를 공개했다. 이번 보고는 주민 생활과 직결된 변화와 정책 성과를 중심으로 구성됐다.의정보고에는 ▲지역 교통환경 개선 ▲주차난 해소 기반 마련 및 생활 SOC 확충 ▲교육·생활 인프라 개선 노력 ▲안전·환경 관련 지역 현안 대응 ▲서울시 예산 확보 성과 ▲의회 내 입법 및 정책 활동 등이 담겼다. 단순한 활동 나열이 아니라, 주민 불편 사항이 정책과 예산으로 반영되는 과정과 결과를 중심으로 구성해 의정활동의 흐름을 이해할 수 있도록 했다.송 의원은 그동안 상임위원회 활동과 시정질문, 조례 제·개정 등을 통해 지역 현안을 제도적으로 풀어내는 데 주력해 왔으며, 현장에서 제기된 문제를 구조적으로 해결하는 의정활동을 이어왔다는 점을 강조했다.송 의원은 “의정보고는 성과를 알리는 자료이기보다 주민께 드리는 활동 보고이자 책임의 기록이라고 생각한다”며“지난 4년은 약속을 정책과 예산, 사업으로 연결해 실제 변화를 만드는 데 집중해 온 시간이었다”고 밝혔다.이어 “여전히 해결해야 할 과제도 많지만, 주민과 함께 방향을 잡고 하나씩 바꿔온 경험이 지역의 힘”이라며 “앞으로도 보여주기식이 아닌 삶의 구조를 바꾸는 정책에 집중하겠다”고 덧붙였다.이번 의정보고는 주민 접근성을 높이기 위해 모바일 기반으로 제작됐으며, 주민 편의를 위해 소량의 책자 형태로도 함께 제작됐다. 이는 언제 어디서나 열람이 가능하게 하면서도, 종이 사용을 최소화하려는 취지를 반영한 것이다.송 의원은 “보고는 끝이 아니라 주민 의견을 다시 정책으로 연결하는 출발점”이라며, 의정보고를 통해 접수되는 주민 의견을 향후 의정활동에 반영하겠다고 밝혔다.온라인뉴스부