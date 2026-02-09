사당동에서 만나는 영국 ‘빅토리아 앤드 앨버트 박물관’… 동작 품격 높인다

장식예술·공예 분야 세계 최고

‘문화시설 설립’ 양해각서 체결

세계적 명품 브랜드 유치 기대



박일하(오른쪽) 서울 동작구청장과 영국 런던 ‘빅토리아 앤드 앨버트(V＆A) 박물관’의 트리스트램 헌트 관장이 지난달 16일(현지시간) V＆A 박물관에서 ‘동작구 문화시설 설립을 위한 상호협력 양해각서(MOU)’를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

동작구 제공

“영국 런던의 빅토리아 앤드 앨버트(V＆A) 박물관 주변은 해러즈백화점을 비롯해 다양한 명품 매장이 즐비합니다. 영국 왕실의 귀금속을 비롯한 다양한 공예품과 장식 미술이 유명한 박물관답게 고급 브랜드들과 많은 협업을 하기 때문이죠. V＆A 박물관(분관)이 동작구에 들어오면 사당동에도 세계적 명품 브랜드를 유치할 수 있을 것으로 기대합니다.” (박일하 서울 동작구청장)박 구청장은 9일 V＆A 박물관 분관 유치와 관련해 “단순히 박물관이 생기는 것을 넘어 주변 도시의 변화까지 가져올 기회”라며 기대감을 드러냈다. 1982년 설립된 V＆A 박물관은 왕립 박물관으로서 장식예술과 공예, 디자인 분야에서 세계 최고 수준의 박물관으로 알려졌다. 280만점 이상의 소장품을 보유하고 있다.앞서 박 구청장은 지난달 16일 영국 런던 V＆A 박물관에서 트리스트램 헌트 관장 등과 ‘동작구 문화시설 설립을 위한 상호협력 양해각서(MOU)’를 체결했다. 지난해 11월 다니엘 슬레이터 V＆A 박물관 전시총괄을 비롯한 관계자들이 동작구를 찾아 실사하고 유치 가능성을 논의한 지 2개월 만이다.구는 MOU 체결 이후 수시로 V＆A 측과 연락을 주고받으며 세부 사항을 조율하고 있다. 구는 V＆A 박물관 분관 유치가 국내외 관광객 유입과 체류 시간 증가로 이어져 지역경제 활성화 효과도 얻을 수 있을 것으로 기대한다.박 구청장은 “V＆A 박물관은 샤넬이나 카르티에 등과 공동 전시를 하기도 한다”면서 “V＆A가 사당동에 들어오면 지역의 품격이 올라갈 수 있을 것”이라고 강조했다.박재홍 기자