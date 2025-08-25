고흥군의회, 국외 출장 예산 전액 반납···“연수보다 민생 집중”

군민 생활 안정, 민생취약 분야 투입

고흥군의회

전남 고흥군의회가 올해 공무 국외 출장 예산을 반납한다.25일 고흥군의회에 따르면 군의회는 다음 달 8일 개회하는 임시회에서 추가경정예산안 심의를 통해 공무 국외 출장 여비 약 9000만원을 삭감할 예정이다. 삭감한 예산은 군민 생활 안정, 민생취약 분야에 투입할 방침이다.군의회는 “여름 내내 집중 호우로 수해가 확산하고, 지역 경제마저 위축된 상황에서 국외 출장보다는 군민의 어려움에 귀 기울여야 할 시기로 판단했다”고 이같이 설명했다.류제동 고흥군의장은 “모든 의원이 연수가 아닌 민생에 집중할 때라는 데 의견을 모아 국외 여비 반납에 뜻을 함께했다”고 밝혔다. 이어 “지금은 군의원의 역량 강화보다는 군민의 어려움에 더욱 귀 기울여야 할 때다”며 “앞으로도 민생 안정과 지역경제 회복을 위해 실질적이고 책임 있는 의정활동에 힘쓰겠다”고 강조했다.고흥 최종필 기자