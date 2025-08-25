서울Pn

검색

1시간도 맡길 수 있는 ‘서울형 시간제 전문 어린

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

보이스피싱 막고 악성 민원은 차단하고… 중구 ‘스

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서초 미디어아트 예술관으로 변한 ‘영동2교’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

제안을 현실로… 양천의 청년정책 발굴 [현장 행정

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

고흥군의회, 국외 출장 예산 전액 반납···“연수보다 민생 집중”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

군민 생활 안정, 민생취약 분야 투입
고흥군의회


전남 고흥군의회가 올해 공무 국외 출장 예산을 반납한다.

25일 고흥군의회에 따르면 군의회는 다음 달 8일 개회하는 임시회에서 추가경정예산안 심의를 통해 공무 국외 출장 여비 약 9000만원을 삭감할 예정이다. 삭감한 예산은 군민 생활 안정, 민생취약 분야에 투입할 방침이다.

군의회는 “여름 내내 집중 호우로 수해가 확산하고, 지역 경제마저 위축된 상황에서 국외 출장보다는 군민의 어려움에 귀 기울여야 할 시기로 판단했다”고 이같이 설명했다.

류제동 고흥군의장은 “모든 의원이 연수가 아닌 민생에 집중할 때라는 데 의견을 모아 국외 여비 반납에 뜻을 함께했다”고 밝혔다. 이어 “지금은 군의원의 역량 강화보다는 군민의 어려움에 더욱 귀 기울여야 할 때다”며 “앞으로도 민생 안정과 지역경제 회복을 위해 실질적이고 책임 있는 의정활동에 힘쓰겠다”고 강조했다.


고흥 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“폭염에 지친 몸 식혀요”… 성북 물놀이터 3곳 인

장석어린이공원 등 지난달 조성 예상 40% 넘은 2만 7000명 몰려

구로의 치매 가족 안전망 ‘G브로 수호대’

야간에 ‘환자’ 실종 대응 모의 훈련 경찰·방범대·봉사단 등 150명 참여

광진구, 중곡동 용마경로당 친환경·에너지 고효율 복

관악, 청년친화도시 고도화 사업 첫발

전국 최초 청년친화도시로 선정 취·창업 아카데미 등 3대 과제 추진 맞춤형 청년 지원 등 로드맵 마련

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr