“8t 트럭 충돌에도 굳건”...도봉구, 고강도 방호울타리 설치 확대

숭미초 261m 등 올해 6개소 설치 완료



도봉구 쌍문동 숭미초등학교에 설치돼 있는 차량용 방호울타리. 도봉구 제공

서울 도봉구가 차량용 방호울타리 설치를 확대한다고 28일 밝혔다.교통사고 다발 구역 등 위험 지역에 우선으로 마련한 뒤, 단계적으로 설치 구역을 늘려간다는 계획이다. 구는 향후 설치 확대 대상 지역이 통학로와 어린이보호구역, 노인·장애인 복지시설 인접로 등이라고 전했다.이달에는 쌍문동에 있는 숭미초등학교 어린이보호구역 통학로 261m 구간에 설치를 완료했다. 해당 구간은 경사가 심해 차량 가속에 따른 사고 위험이 큰 곳으로 알려졌다. 설치된 울타리는 8t(톤) 차량이 시속 55km로 15도 각도에서 충돌해도 견딜 수 있는 ‘SB1’ 등급의 고강도 안전시설로 구축됐다.구는 올해 총 1억 7000여만원에 예산을 투입해 총 6개 지역에 설치를 완료했다. 녹천역 지하차도, 우이교 교차로, 도봉구민회관, 누원초등학교 등이다. 설치 후 주민들의 안전 체감도가 크게 높아졌다고 구는 설명했다.오언석 도봉구청장은 “설치한 구간들에 대한 점검과 개선을 병행함과 동시에 예산이 확보되는 대로 차량용 방호울타리 설치를 확대해나갈 계획”이라고 밝혔다.유규상 기자