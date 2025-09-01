함평군, 축산악취 청정지역 만든다

축산악취 저감사업 현장점검 추진, 시설 설치·운영 실태 집중 점검



함평군이 축산악취 저감 사업의 일환으로 양돈농가를 점검하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 함평군이 축산악취 저감 사업을 통해 악취 제로(Zero) 청정지역을 조성에 나섰다.함평군은 8월 18일부터 29일까지 2주간 마을과 인접하거나 악취 민원이 발생한 축산농가 21곳을 대상으로 점검반을 구성해 축산악취 저감 사업의 실효성을 높이기 위한 현장점검을 실시했다.올해 농림축산식품부 악취 개선 공모사업에서 12억 4천만 원의 사업비를 확보한 함평군은 6개 농가에 물거름 순환 시스템과 분뇨처리시설 등을 지원하고 있다.이번 점검에서는 악취저감시설 작동 여부와 악취저감제 적정 사용 여부, 축사 청결 상태 및 악취 발생 여부 등을 확인했으며 점검과 함께 축산분뇨 관리 방안에 대한 지도를 병행했다.점검 결과 악취 저감 사업의 긍정적 효과를 확인했으며, 농가들로부터는 악취저감제 지원사업 확대 등 다양한 의견을 청취해 추가 개선 사항을 모색했다.함평군은 또 2026년 악취개선 공모사업과 함평농협 친환경사업단의 공동자원화 시설 개보수 공모사업 신청 등 추가 사업 확보와 주민 생활환경 개선에도 적극 나설 방침이다.이상익 함평군수는 “현장점검은 보조금 지원사업의 효과 확인과 농가들의 지원시설 활용을 돕기 위한 것”이라며 “축산농가 의견을 반영한 지원사업을 적극 발굴하여 축산농가와 지역민 모두가 만족할 수 있는 깨끗한 축산 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.함평 류지홍 기자