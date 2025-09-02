전남도의회, 의대 설립 위한 통합대학 교명 공모 촉구

통합대학 명의 설립 신청 위해서는 교명 확정 선행해야



전남도의회가 2일 국립 목포대와 국립 순천대의 통합대학 교명 공모 추진을 촉구하는 성명을 발표하고 있다.

전남도의회가 2일 전남 의과대학 설립을 위해 국립 목포대와 국립 순천대의 통합대학 교명 공모 추진을 촉구하고 나섰다.전남 통합대학교 국립의과대학 설립 지원 특별위원회는 이날 성명을 통해 “지난해 11월 양 대학의 통합 합의는 의과대학 설립을 향한 중대한 진전이었으나, 선언과 합의만으로는 충분하지 않다”며 “교육부가 요구하는 통합대학 명의의 설립 신청을 위해서는 교명 확정이 반드시 선행되어야 한다”고 강조했다.의대 특위는 또 “통합대학 교명은 단순한 명칭이 아니라, 전남 국립 의과대학의 정체성을 확립하고 도민의 뜻을 하나로 모으는 상징”이라며 “전남의 미래 의료진을 키워낼 요람의 이름이자, 의료 불평등 해소 의지를 담아야 한다”고 주장했다.이어 “국립 목포대와 국립 순천대는 통합에 합의한 책임 있는 주체로서 지체 없이 교명 공모에 나서야 하며, 전남도는 도민 참여가 가능한 절차를 신속히 마련해 공감대를 확산시켜야 한다”고 촉구했다.국립 목포대와 국립 순천대는 지난해 11월 의과대학 설립을 위해 가칭 국립 한국제일대학교라는 명칭으로 예비 인증을 신청했다.무안 류지홍 기자