서울Pn

검색

서울시, 지하철 사고 CCTV 영상 실시간 전송…

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산전자상가 일대 ‘AI·ICT 거점’ 된다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

성동 AI·미래기술체험센터, APEC 문화고위급대

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

마을버스 닿지 않는 곳, ‘내편중구버스’ 누벼요

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

전남도의회, 의대 설립 위한 통합대학 교명 공모 촉구

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

통합대학 명의 설립 신청 위해서는 교명 확정 선행해야


  •
전남도의회가 2일 국립 목포대와 국립 순천대의 통합대학 교명 공모 추진을 촉구하는 성명을 발표하고 있다.


전남도의회가 2일 전남 의과대학 설립을 위해 국립 목포대와 국립 순천대의 통합대학 교명 공모 추진을 촉구하고 나섰다.

전남 통합대학교 국립의과대학 설립 지원 특별위원회는 이날 성명을 통해 “지난해 11월 양 대학의 통합 합의는 의과대학 설립을 향한 중대한 진전이었으나, 선언과 합의만으로는 충분하지 않다”며 “교육부가 요구하는 통합대학 명의의 설립 신청을 위해서는 교명 확정이 반드시 선행되어야 한다”고 강조했다.

의대 특위는 또 “통합대학 교명은 단순한 명칭이 아니라, 전남 국립 의과대학의 정체성을 확립하고 도민의 뜻을 하나로 모으는 상징”이라며 “전남의 미래 의료진을 키워낼 요람의 이름이자, 의료 불평등 해소 의지를 담아야 한다”고 주장했다.

이어 “국립 목포대와 국립 순천대는 통합에 합의한 책임 있는 주체로서 지체 없이 교명 공모에 나서야 하며, 전남도는 도민 참여가 가능한 절차를 신속히 마련해 공감대를 확산시켜야 한다”고 촉구했다.

국립 목포대와 국립 순천대는 지난해 11월 의과대학 설립을 위해 가칭 국립 한국제일대학교라는 명칭으로 예비 인증을 신청했다.


무안 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “年 270만명 찾는 월클 K팝 공연장 될

창동역 서울아레나 공사장 점검 국내 최대 3만 5000명 수용 규모 공적률 34%… 2027년 3월 준공

서울 자치구 최대 ‘강동중앙도서관’…“독서와 쉼,

이수희 강동구청장 개관식 참석

서대문구 “북아현3구역 조합 도정법 위반...공정

노원 수제맥주축제 12만명이 “캬~”

200종 즐겨… 세계 테마존 큰 인기 화랑대 철도공원서 ‘여름밤 낭만’

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr