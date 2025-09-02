인하대, 2026학년도 수시모집 2613명 선발…학종 1660명

서울Pn

인하대학교 전경.


인하대학교는 2026학년도 수시모집을 통해 전체 모집인원 3952명 중 66.1%인 2613명을 선발한다고 2일 밝혔다.

학생부종합 전형으로 1660명을 선발해 수시모집에서 가장 많은 학생을 선발한다. 학생부종합 전형의 대표 전형인 인하미래인재 전형을 면접형과 서류형으로 분리해 선발한다.

인하미래인재 면접형은 단계별 전형으로 1단계에서 서류 종합평가 100%로 3.5배수(의예과 3배수)를 선발하고 2단계에서 1단계 성적 70%에 면접평가 30%를 합산해 최종합격자를 선발한다. 선발인원은 943명이다.

인하미래인재 서류형은 일괄합산 전형이며, 서류 종합평가 100%로 243명의 학생을 선발한다. 고른기회, 농어촌학생 등의 전형은 인하미래인재 서류형과 동일한 방식으로 뽑는다. 학생부종합 전형은 수능최저학력기준을 적용하지 않는다.

학생부교과 전형인 지역균형 전형의 모집인원은 413명이다. 소속(졸업) 학교장의 추천을 받아야 지원할 수 있으며, 고등학교별 추천 인원의 제한은 없다. 학생부 교과성적 100%로 선발하며, 수능최저학력기준을 적용한다.

논술 전형인 논술우수자 전형은 총 457명을 선발한다. 선발방법은 논술 성적 70%와 학생부교과 30%를 합산한다. 의예과를 제외한 모든 모집 단위에서 수능최저학력기준을 적용하지 않는다.

인하대는 2026학년도에도 첨단 분야 산업계 수요를 반영한 미래형 인재 양성을 위한 모집단위 신설을 추진했다. 신설한 모집단위는 바이오식품공학과다.

바이오식품공학과는 식품공학의 기초·응용 분야에 대한 창의적·융합적 역량을 갖춘 인재를 양성하기 위해 바이오시스템융합학부 내에 신설됐다. 생명공학과·생명과학과와의 긴밀한 상호연계 교육과 공동 연구를 통해 식품산업 발전, 인류의 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대된다.

바이오식품공학과는 수시모집에서 학생부종합 인하미래인재 면접형으로 13명, 농어촌학생 전형으로 2명을 선발한다. 화학이나 생명과학 계열의 교과목을 선택해 이수하고, 식품·바이오 분야에 관심을 가지고 활동한 학생이라면 바이오식품공학과 지원을 고려해 볼만 하다.

인하대 수시모집 원서접수는 9월 8일 오전 9시부터 9월 12일 오후 6시까지다. 전형 일정이 중복되지 않는 한 모든 전형에 중복 지원이 가능하다. 자세한 내용은 인하대 입학처 홈페이지에서 확인할 수 있다.

강남주 기자
