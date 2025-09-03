송파구, ‘1회용품 없는’ 새활용장터 개장

서울Pn

서울 송파구는 저렴한 가격으로 양질의 중고물품을 구매할 수 있는 ‘2025 새활용장터’를 9월부터 10월까지 두 달간 개최한다고 3일 밝혔다.

올해 행사는 성내천 장터와 잠실나루역 장터에서 열린다. 성내천 장터는 둘째·넷째 주 토요일에, 잠실나루역 장터는 매월 셋째주 토요일에 개장한다. 장터가 열릴 때마다 100여개 팀이 참여해 생활용품, 전기제품, 육아용품 등 다양한 제품을 저렴한 가격에 판매한다.

특히 오는 13일 성내천 장터에서는 개장 이벤트가 열린다. 구는 서울시 최초로 ‘1회용품 없는 새활용 장터’로 행사를 진행한다. 이를 위해 다회용기 체험부스를 운영하며, 행사장에서 환경교육을 시청하면 롯데GRS가 후원한 리유리저블 텀블러를 대여해 준다. 대여한 다회용 컵을 사용해 엔제리너스에서 제공한 커피를 시음할 수 있다.

다회용기 체험 후 반납된 컵은 고온 세척 과정을 거쳐 재사용할 수 있도록 다회용기 세척기 2대를 설치해 운영을 지원할 예정이다. 또 일회용 플라스틱 커피컵을 재사용한 화분에 담은 허브 판매 부스도 운영한다.

구는 이날 행사 수익금 전액을 사회복지공동모금회에 기부할 계획이다.


안석 기자
