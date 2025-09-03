전남도, 해외상설판매장 활용 전복 수출 나서

미국·오스트리아 등에서 15만 4천달러 상당 판촉행사



전남도가 전복 소비 촉진을 위해 미국 해외상설판매장에서 전복 판촉 행사를 벌이고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전라남도가 전복 소비 촉진과 가격 안정화를 위해 미국과 오스트리아 등 해외상설판매장에서 전복 해외 수출 판촉 행사에 나섰다.전남도 해외 상설판매장을 거점으로 운영하는 전복 해외 판촉 행사에서는 미국 11만 달러, 오스트리아에 4만 4천 달러 등 총 15만 4천 달러(한화 약 2억 원)어치를 판매한다.미국에서는 지난 8월 21일부터 27일까지 로스앤젤레스 한남체인 플러튼점에서 판촉 행사를 벌여 냉동 활전복과 손질과 조리가 간편한 ‘자숙전복’, ‘전복김치볶음밥’, ‘전복해물볶음밥’, ‘전복미역국’ 등 다양한 제품이 판매됐다.현지 소비자들은 전복의 식감과 풍미, 조리 편의성 등에 긍정적 반응을 보였다.오스트리아에서는 빈에 있는 전남 해외상설판매장에서 오는 10월 중 현지인을 대상으로 냉동 활전복 판촉 행사가 예정됐다.전남도는 이번 판촉행사를 통해 유럽 고급 식자재 시장도 공략해 수출 기반을 넓힐 계획이다.7월 전복 산지 가격은 kg당 10마리 기준 2만 406원으로 지난해 같은 기간보다 3.2% 낮다.이 때문에 전남도는 수출 확대를 통해 내수 물량을 분산하고, 가격 안정화를 유도하기 위한 전략적 대응을 적극 펼치고 있다.신현곤 전남도 국제협력관은 “전복을 비롯해 가격이 하락한 농수산물의 경우 수출을 통해 새로운 활로를 모색하고, 생산자의 소득 안정에 기여하겠다”며 “미국 관세에 대응한 농수산식품 수출 지원과 해외 판로 확대에 적극 나서겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자