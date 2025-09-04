목포시, 2026년도 고향사랑기부제 기금사업 7개 선정

서울Pn

'고향 부모님 병원동행 안심케어' 등 생활 밀착형 사업 추진
목포시, 기부자가 만족할 수 있는 생활 속 아이디어 발굴중


전남 목포시청 전경


목포시는 고향사랑기부제 기부금을 활용하기 위한 ‘2026년도 고향사랑기금사업’을 최종 선정했다고 4일 밝혔다.

이번에 확정된 7개 사업은 ▲고향 부모님 병원동행 안심케어 ▲행복밥상 만인동락 ▲여성폭력피해자 따뜻한 보금자리 조성 ▲임신부 백일해 무료 예방접종 지원 ▲참전유공자 나라사랑 장수방한모 드림 ▲유기동물 입양꾸러미 지원 등 신규사업 6건과, 목포시 1호 고향사랑기금사업으로 추진 중인 ▲자립준비청년 교육비 지원사업 1건이다.

특히 기부자 선호도 조사 1위를 차지한 ‘고향 부모님 병원동행 안심케어’는 의료 접근에 어려움을 겪는 어르신을 위해 차량 지원과 보호자 역할을 함께 제공하는 서비스로, ‘부모님의 건강을 기부로 지킨다’는 취지로 큰 공감을 얻었다.

시 관계자는 “앞으로도 고향사랑기금이 투명하고 책임 있게 운영될 수 있도록 다양한 생활 밀착형 사업을 발굴해, 기부자의 뜻이 지역사회에 따뜻한 변화로 이어지도록 하겠다”고 말했다.


임형주 기자
