성동구, 자격증 취득한 구민‘평생교육 전문 강사’로 나선다

‘협치, 성동구민 강사양성과정’ 26명 수료
보드게임, 창의수학지도사 등 전문강사 양성


  •
지난 4일 개최된 성동구 ‘협치, 성동구민 강사양성과정’ 수료식 모습. 성동구 제공


서울 성동구는 ‘협치, 성동구민 강사양성과정’을 통해 총 26명의 구민이 평생교육 전문 강사로 발돋움했다고 5일 밝혔다.

지난 3월부터 성동구 평생학습관에서 운영한 이 과정은 지역 내 숨은 인재를 발굴하여 평생학습 전문 인력으로 양성하는 장기 프로젝트다. 주민과 행정이 공동으로 지역 현안을 해결하고, 평생학습을 통한 지역 역량 강화를 모색한 민관 협치 모델이라고 구는 설명했다.

이번 과정은 성동구 평생학습관(독서당인문아카데미센터)에서 ‘보드게임지도사 2급’과 ‘창의수학지도사 2급’ 등 전문 자격증 취득 과정으로 각각 15명의 학습자가 참여해, 총 28명의 자격증 소지자를 배출했다.

이어서 자격증 취득 과정 수료생을 대상으로 ‘강사 역량 강화 교육’을 운영해 실전 강의 능력을 높였다. 관내 아이꿈누리터 등 지역 기관과의 연계를 통해 실제 현장에서 강의를 진행하는 활동을 진행했으며, 최종적으로 26명이 전문 강사로 양성되는 결실을 맺었다.

정원오 성동구청장은 “이번 강사양성과정을 통해 민관이 힘을 합쳐 지역 인재를 직접 발굴하고 전문 인력을 양성한 것은 매우 뜻깊은 일”이라며 “앞으로도 구민 주도의 다양한 평생학습 프로그램을 지원해 성동구가 명실공히 ‘평생학습 선도 도시’로 자리매김하도록 힘쓰겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
