여수시, 적조 피해 예방 총력 대응 나서

적조 띠 광범위 확산, 황토 살포와 양식어류 방류 등 추진



여수시가 적조 피해 예방을 위해 황토를 살포하고 있다.

연안해역에 적조주의보가 발령된 전남 여수시가 양식 생물 피해 예방을 위해 총력 대응에 나섰다.5일 여수시에 따르면 현재 여수 연안해역은 지난달 29일 적조주의보가 내려진 가운데 바닷물 온도가 25도 안팎을 유지해 유해성 적조생물인 코클로디니움의 증식에 적합한 조건이다.여기에다 최근 잦은 비로 육상 영양염 유입이 더해지면서 적조 띠가 광범위하게 확산되는 상황이다.이에 여수시는 양식장 밀집 해역을 매일 예찰하며 코클로디니움 밀도를 측정하고 일일 적조 방제 계획을 수립해 대응하고 있다.또 정화선 4척과 해경 방제정 1척, 임차 철부선 7척을 적조 밀도가 높은 양식장에 배치해 1일 약 400t의 황토를 살포하는 등 적조 방제 활동을 벌이고 있다.여수시는 적조 발생에 따른 양식 어류 폐사에 선제 대응하기 위해 56 어가로부터 신청받아 오는 7일까지 참돔, 감성돔, 우럭, 농어 등 약 327만 마리를 전염병 검사 후 방류하기로 했다.여수시 관계자는 “적조로 인한 양식생물의 피해는 아직 발생하지 않았으나 조류 변화에 따라 언제든 대량 폐사가 발생할 수 있어 긴장을 늦출 수 없는 상황”이라며 “사료 공급 중지와 산소발생기 가동, 육상양식장 야간 취수 금지 당국 알림 등 방제 지침을 철저히 준수해달라”고 말했다.여수 류지홍 기자