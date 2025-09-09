영암 출토 마한 유물, 영암 도기박물관으로 이관

2·3차 발굴조사 출토품도 영암 도기박물관에서 이관받을 예정



영암군 내동리 쌍무덤 1차 시굴조사에서 발굴된 영암도기박물관 귀속 유물 6점. 영암군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 영암군이 8일 문화유산청으로부터 고대 마한 유산인 내동리 쌍무덤 출토품을 이관 받았다.이번에 이관된 출토품은 1차 시굴 조사에서 출토된 옹관 편 등 6점으로 마한계 최고 수장층의 장묘 복합체를 대표하는 중요 유물이다.이번 이관은 지난해 10월 영암 도기박물관이 국가 귀속 유물 보관 관리 위임기관으로 지정된 이후 첫 사례로 그간 영암군이 진행해 온 지역 발굴 문화유산의 지역 박물관 환원 노력의 결실이다.고대 마한 유적인 영암 내동리 쌍무덤은, 무덤 축조 집단의 뛰어난 기술과 정치적 위상, 외교 전략, 문화 감수성 등을 엿볼 수 있는 지역 중심 세력의 핵심 자료로 평가 받아왔다.내동리 쌍무덤에서는 1~3차 발굴 조사에서 총 400여 건의 유물이 출토됐다.영암군은 남은 2·3차 발굴조사 출토품도 귀속 절차가 마무리되는 대로 영암 도기박물관에 이관받을 예정이다.영암도기박물관은 1~3차 발굴 조사에서 출토된 유물의 체계적 보존·등록·조사·연구를 거쳐 내년부터 전시, 교육에 활용하는 등 지역민과 방문객에게 고대 영암의 역사를 보고 느끼게 할 방침이다.그동안 영암 지역에서 출토된 유물 대부분은 국립광주박물관 등 외부 기관에 귀속돼 지역민이 감상하기 어려웠다.이에 영암군은 지역 문화재를 지역민이 가까이서 볼 수 있도록 국가귀속유물 보관 관리 위임기관 지정을 추진했고 영암도기박물관은 지역 문화유산을 보존, 전시할 수 있게 됐다.우승희 영암군수는 “이번 이관을 시작으로 문화유산청과 긴밀하게 협력해 내동리 쌍무덤 유물 전체를 지역에서 보존·전시할 수 있도록 하겠다”고 말했다.영암 류지홍 기자