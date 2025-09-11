도봉구청, ‘다음 주 목’…청년 진로·정책 캠퍼스로 변신

‘청정모아’, 청년 진로·정책 박람회 개최



도봉구 청년 진로·정책박람회 홍보 포스터. 도봉구 제공

서울 도봉구가 오는 18일 오후 2시 도봉구청에서 청년 진로·정책 박람회, ‘제2회 청(년)정(책)모아’를 개최한다.이번 박람회는 청년들이 정책 상담을 통해 실질적인 자립 기반을 다지고 기업 관계자 등과의 소통으로 진로 방향을 구체화할 수 있도록 하고자 마련됐다. 이날 도봉구청 1~2층은 청년들의 미래 설계를 위한 공간으로 꾸며진다.청년정책 홍보관, 기업 홍보관이 조성되며, 취업 지원프로그램 등도 운영된다. 청년정책 홍보관에서는 취업, 창업, 주거, 금융 등 청년들에게 필요한 정책 정보를 제공한다. 청년들은 개별 상황에 맞는 1대1 맞춤 상담을 받을 수 있다. 참여 기관으로는 도봉구 청년창업센터, 서울영테크, 청년안심주택 종합지원센터, 청년취업사관학교 도봉캠퍼스, 국민연금공단 도봉노원지사 등이 있다.기업 홍보관에서는 기업별 직무 상담과 더불어 기업에서 준비한 자체 프로그램을 진행해 직무별 업무 프로세스와 필요 역량에 대한 이해를 높인다. 도봉구 청년창업센터 입주기업 등 총 11개 기업이 참여한다.취업 지원프로그램에는 대기업·전문직 현직자 직무특강이 준비돼 있다. 인사(HR), 데이터분석, 서비스 기획 관련 대기업 현직자와 회계사, 노무사, 변리사 등 전문직 종사자가 참여해 직무 이해를 돕는다. 일대일 취업 컨설팅도 마련됐다. 전문 취업 상담사 4명이 1인당 30분씩 자기소개서 첨삭부터 면접 노하우까지 상세히 알려준다.오언석 도봉구청장은 “이번 박람회를 통해 청년들이 ‘삶’과 ‘일’의 방향을 찾고 주체적으로 성장해나갈 수 있길 기대한다”고 말했다.유규상 기자