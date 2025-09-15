관악구, 추경 477억원 확정…“민생안정·경제활성화 최우선”

마을버스 운수종사자 처우개선 사업 등

서울 관악구는 관악구의회 심의를 거쳐 올해 제2회 추가경정예산 477억원을 확정했다고 15일 밝혔다. 이에 따라 관악구의 올해 예산은 기존 예산 대비 4.11% 증액된 1조 2104억원이 됐다.



관악구청 전경

관악구청 전경

이번 추경 예산은 민생 안정과 지역경제 활성화(137억 4000만원)를 최우선으로 한다.

구민 맞춤형 복지(54억 7000만원)와 생활 안전 강화(40억 6000만 원)에 중점을 뒀다고 관악구는 설명했다.

주요 내용을 보면 ▲ 민생회복 소비쿠폰의 자치구 분담금(135억원) ▲ 경로당 환경개선·운영지원(4억400만원) ▲ 임신 사전건강관리 및 산후조리 경비 지원(5억 4800만원) ▲ 긴급복지(10억 7000만원) ▲ 도로 유지보수(6억 1700만원) ▲ 하수시설물 확충 정비(2억 7100만원) 등이다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

특히 지난 제1회 추경안에서 삭감됐던 마을버스 운수종사자 처우개선 사업(2억 5500만원) 예산을 반영했다. 이를 통해 긴 배차간격으로 인한 주민 불편을 해소할 계획이다.박준희 관악구청장은 “추경 예산으로 구민이 체감할 수 있는 확실한 성과를 창출하기 위해 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.김주연 기자