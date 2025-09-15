관악구, 추경 477억원 확정…“민생안정·경제활성화 최우선”

마을버스 운수종사자 처우개선 사업 등서울 관악구는 관악구의회 심의를 거쳐 올해 제2회 추가경정예산 477억원을 확정했다고 15일 밝혔다. 이에 따라 관악구의 올해 예산은 기존 예산 대비 4.11% 증액된 1조 2104억원이 됐다.
이번 추경 예산은 민생 안정과 지역경제 활성화(137억 4000만원)를 최우선으로 한다. 구민 맞춤형 복지(54억 7000만원)와 생활 안전 강화(40억 6000만 원)에 중점을 뒀다고 관악구는 설명했다.
주요 내용을 보면 ▲ 민생회복 소비쿠폰의 자치구 분담금(135억원) ▲ 경로당 환경개선·운영지원(4억400만원) ▲ 임신 사전건강관리 및 산후조리 경비 지원(5억 4800만원) ▲ 긴급복지(10억 7000만원) ▲ 도로 유지보수(6억 1700만원) ▲ 하수시설물 확충 정비(2억 7100만원) 등이다.
특히 지난 제1회 추경안에서 삭감됐던 마을버스 운수종사자 처우개선 사업(2억 5500만원) 예산을 반영했다. 이를 통해 긴 배차간격으로 인한 주민 불편을 해소할 계획이다.
박준희 관악구청장은 “추경 예산으로 구민이 체감할 수 있는 확실한 성과를 창출하기 위해 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지