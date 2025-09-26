서울시, ‘더 아름다운 결혼식 칸타빌레’ 개최…검소한 결혼문화 확산 나선다

실속있는 결혼 ‘토크콘서트’, ‘10만 동참 챌린지’



지난 25일 ‘남산한남웨딩가든’에서 열린 ‘더 아름다운 결혼식 칸타빌레’에서 오세훈 서울시장이 인사말 하고 있다. 서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 지난 25일 공공예식장 ‘남산한남웨딩가든’에서 검소하고 실속 있는 결혼문화에 대한 정보와 의견을 나누는 토크콘서트 ‘더 아름다운 결혼식 칸타빌레’를 개최했다고 26일 밝혔다.토크콘서트에는 사전 신청한 150여명의 예비부부 및 결혼에 관심 있는 청년 등이 참가했으며 음악과 토크, 강연이 어우러진 형태로 진행됐다. 남산한남웨딩가든은 지난 7월 서울시가 공공예식장 중 하나다.이날 전문가 패널은 결혼의 시작인 만남의 중요성부터 결혼 준비 과정, 합리적인 결혼을 위해 꼭 챙겨봐야 할 결혼 비용에 대해 현실적 조언을 했다. 전문가 패널로는 결혼정보회사 ‘듀오’의 박수경 대표, 결혼정보 앱 ‘호닌’의 김도희 대표, 경제 유튜버 ‘슈카월드’의 슈카(전석재)가 참여했다.실제 결혼한 두 자녀가 있는 오세훈 서울시장이 혼주 대표 패널로 참여해 결혼 문화에 관한 생각과 서울시의 공공예식장 지원 사업의 취지 등에 대해서도 직접 설명했다.시는 또 다음 달 31일까지 검소하고 실속 있는 결혼문화 확산을 위한 ‘10만 동참 챌린지’를 펼친다. 이 챌린지는 ‘실속 있는 결혼문화’라는 주제에 대한 자기 생각을 담은 사진이나 영상을 해시태그(#더아름다운결혼식 또는 #더아결2025)와 함께 소셜미디어(SNS)에 게시하거나 미션을 수행하고 지정된 링크에 제출하면 된다.오세훈 서울시장은 “결혼을 준비하면서 대관료, 스드메(스튜디오·드레스·메이크업), 식대까지 합치면 수천만 원에 이르는 비용 때문에 설렘보다 걱정 앞서는 것이 현실”이라며 “시는 결혼문화에 대한 인식 개선을 통해 결혼이 서로의 진심이 가장 아름답게 빛나는 출발이 될 수 있게 하겠다”고 말했다.유규상 기자