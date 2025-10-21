전병주 서울시의원, 전국체전 현장에서 학생 선수들과 함께 호흡

서울Pn

남자수구(서울체고)·여자하키(송곡여고) 경기 찾아 선수단 격려
“학생 선수의 땀과 열정이 서울의 미래”... 체육 인재 육성에 지원 아끼지 않겠다


  •
교육위원회 단체사진


서울시의회 교육위원회 전병주 부위원장(더불어민주당, 광진1)이 지난 제106회 전국체육대회 수구와 하키 경기를 직접 찾아 서울시교육청 학생선수단을 응원했다. 전 의원은 16일 남자수구 예선경기와 17일 여자하키 준결승 경기를 관람해 서울체고와 송곡여고 학생들의 선전을 격려했다.

올해 부산에서 열리는 제106회 전국체육대회는 지난 17일부터 23일까지 진행되며, 50개 종목에 약 3만 명이 참가하는 국내 최대의 체육 행사로 서울시교육청 학생선수단은 레슬링, 농구, 검도, 사격 등 다양한 종목에서 선수 632명과 임원 86명 등 총 718명이 참가한다.


  •
제106회 전국체육대회 수구와 하키 경기를 직접 찾은 전병주 부위원장(오른쪽)


전 의원은 경기장을 찾아 “학생 선수들의 열정이 서울 체육의 저력”이라며 “안정적인 환경에서 훈련하고 성장할 수 있도록 교육위원회 차원에서 체육 인프라 확충과 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.

이어 “학생선수들이 훈련 과정에서 겪는 어려움을 직접 듣고 보니, 지원의 손길이 더 필요하다는 걸 느꼈다”며 “서울시 학생선수들이 더 큰 무대에서 꿈을 펼칠 수 있도록 지속적인 관심과 투자가 필요하다”고 말했다.

끝으로 전 부위원장은 “끝까지 최선을 다하는 모습이 이미 승리”라며 “서울시교육청 학생선수단이 남은 경기에서도 자신감을 가지고 임하길 바란다”고 응원의 메시지를 전했다.

