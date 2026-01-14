광주 ‘제2의 푸바오’ 와요… 2028년 우치동물원에 둥지

시설 신축에 300억원 필요 전망

中 사육사 파견·현지 교육 검토



강기정(가운데) 광주시장이 지난 10일 북구 우치동물원을 찾아 판다 입식 후보 부지를 둘러본 뒤 포즈를 취하고 있다.

광주광역시 제공

한중 정상회담에서 이재명 대통령이 시진핑 국가주석에게 ‘우호 교류’의 상징으로 대여를 요청한 판다 한 쌍이 2028년 광주 우치동물원에 둥지를 틀 것으로 보인다.광주시는 ‘판다 대여’가 사실상 확정 단계로, 2년여에 걸친 사육시설 신축과 전문 사육사 확보 작업이 마무리되면 우치동물원에서 중국에서 건너온 판다를 볼 수 있다고 13일 밝혔다.우치동물원은 국내 제2호 국가거점 동물원으로, 동물 복지와 진료 역량에서 높은 평가를 받고 있다.현재 사자와 호랑이, 기린, 코끼리, 반달가슴곰 등 포유류와 조류·파충류 89종 667마리를 사육 중이다. 사육사 14명과 수의사 4명을 포함해 모두 34명이 근무한다. 김정은 북한 국무위원장이 문재인 전 대통령에게 선물한 풍산개 ‘곰이’와 ‘송강’도 이곳에 있다.광주시는 판다 사육시설 후보지로 열대 조류관 앞 광장(4300㎡ 규모)을 검토 중이다. 시는 10년 전 에버랜드 ‘판다 월드’ 설치에 250억 원가량 들었다는 점에서 사육시설 신축에 300억 원대 사업비가 필요할 것으로 보고 있다. 판다 사육사의 경우 중국과 협의를 통해 전문 인력을 파견받거나 국내 인력을 중국으로 보내 교육받는 방안을 검토키로 했다.시는 특히 광주에 오는 판다가 ‘제2의 푸바오’로 불릴 만큼 상징성과 중요도를 갖췄다는 점에서 우치동물원 전체를 개축하거나, 사업비와 운영비를 국비로 지원받는 국립생태동물원으로 격상하는 방안도 추진한다.앞서 시는 지난해 말 기후에너지환경부로부터 ‘우치동물원에서 판다를 사육할 수 있는지’ 여부에 대한 문의를 받은 바 있다. 광주시 관계자는 “판다는 한중 우호 교류의 상징으로서, 지역 관광과 경제 활성화에도 큰 효과가 있을 것”이라고 말했다.광주 홍행기 기자