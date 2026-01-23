경주 APEC 이어 안동 셔틀외교… 경북 ‘국제도시 벨트’ 급부상하나

李대통령, 고향서 한일회담 추진
한옥호텔 ‘락고재’ 등 개최지 유력
이재명 대통령이 지난 21일 신년 기자회견에서 “제 고향 안동에서 한일 회담을 해보자는 이야기를 했고 (다카이치 사나에 일본) 총리님도 흔쾌히 좋다고 했다”고 밝히면서다. 이 대통령이 고향을 차기 한일 셔틀 외교 장소로 사실상 낙점한 것이다.
22일 안동 지역 관광업계 등에 따르면 한일 정상회담이 안동에서 이뤄질 경우 경북도청과 경북도청 신도시 내 스탠포드호텔(4성급), 하회마을과 인근 한옥 호텔 락고재 등이 개최지로 유력하다. 양국 정상은 안동에서 이틀 정도 머무르며 회담과 숙식은 물론 지역 명소를 직접 찾는 일정을 소화할 것으로 알려졌다. 이 대통령은 지난 13일 다카이치 총리 고향인 일본 나라현에서 정상회담을 한 뒤 이튿날 나라현 호류지 일대에서 친교 일정을 소화했다.
안동은 1999년 영국 여왕 엘리자베스 2세를 하회마을에서 성공적으로 영접한 전례가 있다. 시 관계자는 “한일 셔틀 외교가 안동에서 펼쳐질 경우 지구촌 곳곳에 안동의 매력을 알릴 절호의 기회”라며 기대감을 드러냈다.
앞서 경주는 지난해 10월 31일부터 이틀간 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 개최지로 전 세계적인 이목을 끌었다. 글로벌 위상 제고와 함께 도시가 전 세계에 홍보되며 행사 이후 관광객이 몰리고 있다. 한국관광공사 관광데이터랩에 따르면 지난해 경주를 방문한 외국인 관광객은 138만 5000여명으로, 전년 118만 3000여명보다 17% 증가했다.
안동·경주 김상화 기자