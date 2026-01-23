경주 APEC 이어 안동 셔틀외교… 경북 ‘국제도시 벨트’ 급부상하나

李대통령, 고향서 한일회담 추진

한옥호텔 ‘락고재’ 등 개최지 유력

‘가장 한국적인 전통 도시’ 경북 안동이 경주에 이어 국제 도시로 급부상할 기회를 맞았다.이재명 대통령이 지난 21일 신년 기자회견에서 “제 고향 안동에서 한일 회담을 해보자는 이야기를 했고 (다카이치 사나에 일본) 총리님도 흔쾌히 좋다고 했다”고 밝히면서다. 이 대통령이 고향을 차기 한일 셔틀 외교 장소로 사실상 낙점한 것이다.22일 안동 지역 관광업계 등에 따르면 한일 정상회담이 안동에서 이뤄질 경우 경북도청과 경북도청 신도시 내 스탠포드호텔(4성급), 하회마을과 인근 한옥 호텔 락고재 등이 개최지로 유력하다. 양국 정상은 안동에서 이틀 정도 머무르며 회담과 숙식은 물론 지역 명소를 직접 찾는 일정을 소화할 것으로 알려졌다. 이 대통령은 지난 13일 다카이치 총리 고향인 일본 나라현에서 정상회담을 한 뒤 이튿날 나라현 호류지 일대에서 친교 일정을 소화했다.안동은 1999년 영국 여왕 엘리자베스 2세를 하회마을에서 성공적으로 영접한 전례가 있다. 시 관계자는 “한일 셔틀 외교가 안동에서 펼쳐질 경우 지구촌 곳곳에 안동의 매력을 알릴 절호의 기회”라며 기대감을 드러냈다.앞서 경주는 지난해 10월 31일부터 이틀간 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 개최지로 전 세계적인 이목을 끌었다. 글로벌 위상 제고와 함께 도시가 전 세계에 홍보되며 행사 이후 관광객이 몰리고 있다. 한국관광공사 관광데이터랩에 따르면 지난해 경주를 방문한 외국인 관광객은 138만 5000여명으로, 전년 118만 3000여명보다 17% 증가했다.안동·경주 김상화 기자