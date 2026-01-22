3040 직장인 잡은 경남… ‘100억 시대’ 활짝

서울Pn

경남도


  •
경남도
남해 돌문어.


지난해 경남은 고향사랑기부제 도입 이후 가장 높은 모금 실적을 기록했다. 2025년 경남도와 시군 합산 모금액은 109억원에 이른다. 전년 76%보다 43% 늘어난 수치로, 전체 기부 건수는 8만 8336건이다.

도 본청도 애초 목표액인 1억 5000만원을 크게 웃도는 2억 500만원을 모금했다. 목표 대비 137%를 달성했고, 전년보다 48% 증가한 실적이다.

도는 기부 문화를 확산하고자 시군과 협력해 전방위적인 홍보 활동을 이어왔다. 진해 군항제를 시작으로 제106회 부산 전국체전, 울산 고향사랑 박람회 등 주요 행사 현장에서 합동 홍보부스를 운영했다. LG전자(창원), 삼양식품(밀양), 우주항공청(사천), 성우하이텍(양산), 대흥알앤티(김해) 등 도내 주요 기업과 공공기관을 찾아 직장인 참여를 끌어내기도 했다. 덕분에 지난해 경남 기부자는 30~40대 직장인이 주를 이뤘다.

풍성한 답례품도 기부 참여를 뒷받침했다. 도는 기부자 선택권을 확대하고자 답례품 품목을 지난해 1월 28개에서 10월 76개로 늘렸다. 인기 답례품은 남해 돌문어, 함안 일월삼주, 합천 삼겹살로, 지역 특색을 담은 농·특산물이 기부자 호응을 얻었다.

기부자가 사용처를 선택하는 ‘지정 기부’도 활발히 추진했다. 4월 산불 피해 긴급 모금(8억 1000만원), 7월 집중호우 피해복구 긴급 지정 기부(5억 7000만원)에는 전국 각지에서 기부 행렬이 이어졌다.﻿


창원 이창언 기자
2026-01-22 C9면
특별회의도회

