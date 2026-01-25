서울Pn

검색

오는 3월부터 서울 주말 아침 도로 ‘쉬엄쉬엄 모

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 ‘공공한옥’ 7가구 모집에 2093명 몰려

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 전쟁기념관 앞 집회현수막 등 정비 완료

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

노원구, ‘스마트노원핏’ 상반기 인센티브 추진

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시, 취약계층에 난방비 393억 지원…가구당 10만원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

25일 전국 대부분 지역 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 떨어지며 한파가 이어진 가운데 서울 한강 광나루한강공원 선착장 인근 강물이 얼어있다.
뉴스1


서울시가 취약계층의 겨울나기를 돕기 위해 난방비 393억원을 지원한다고 25일 밝혔다. 매서운 한파가 이어지는 가운데 위험에 노출된 취약계층의 부담을 덜기 위해서다.

지원 대상은 서울에 거주하는 국민기초생활수급자 35만 가구와 서울형 기초생활수급자 5000가구, 차상위계층 3만 8000가구 등 총 39만 3000가구다. 가구당 10만원씩 지급할 계획이다.

시는 사각지대 없는 보편 지원을 원칙으로 별도 신청 없이 수급 자격 보유 여부에 따라 난방비를 지원한다. 각 구청을 통해 대상자를 확인한 뒤 해당 가구의 대표 계좌로 입금하며, 늦어도 2월 둘째 주까지 지급을 마무리할 예정이다.

계좌가 등록되어 있지 않는 등 불가피한 경우에는 현금으로 지급한다. 지난해 생활물가지수가 전년 대비 2.9% 상승하고, 가구당 난방비도 2024년 1월 9만 8825원에서 지난해 10만 6269원으로 오른 상황에서 이번 지원이 취약계층의 부담을 덜어줄 것으로 기대된다.

윤종장 서울시 복지실장은 “이번 난방비 지원이 시민들의 일상을 지키고, 추운 겨울을 버티는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동작, 민선 8기 외부 재원 353억 확보

도시 개발·재정 혁신 등 적극 응모 재정적 부담 덜고 정책 기반 마련

에어컨 청소까지… 복지도 ‘강남 스타일’

저소득층 500가구 우선 시행

“주민 삶 가장 편안하게”… AI 혁신도시로 가는

이필형 구청장 ‘RH 플랜 6’ 첫 회의

‘문화재 보호 애환’ 송파 풍납동… 모아타운·지하도

서강석 구청장, 주민들과 대화

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr