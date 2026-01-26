구로, 중소기업·소상공인 155억 금융 지원

중기육성기금 0.8% 고정금리

30일부터 새달 13일까지 신청



장인홍 서울 구로구청장

서울 구로구가 지역 중소기업과 소상공인의 자금난 해소와 경영 안정을 돕기 위해 155억원 규모의 융자·보증 지원 사업을 추진한다.구로구는 25일 “금융 지원이 자금난을 겪고 있는 기업과 소상공인에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 이런 계획을 밝혔다. 중소기업육성기금 고정금리는 기존 1.5%에서 0.8%로 대폭 낮췄고, 무이자 융자 규모도 기존보다 3배 이상 확대했다. 지원 대상은 구로구에 사업장을 두고 사업자 등록을 마친 중소기업과 소상공인이다. ▲중소기업육성기금 직접 융자 30억원 ▲1년 무이자 융자 100억원 ▲소상공인 특례보증 25억원으로 구성된다.‘중소기업육성기금’은 30억원 규모로 편성됐다. 중소기업은 최대 2억원, 소상공인은 최대 5000만원까지 신청할 수 있다. 상환 방식은 1년 거치 후 4년간 균등분할로 이뤄진다. 고정금리는 연 0.8%로, 기존보다 0.7% 포인트 인하돼 금융 부담을 크게 낮췄다. 접수는 오는 30일부터 다음달 13일까지 서울신용보증재단 구로지점 또는 신한은행 구로구청지점을 방문해서 하면 된다.담보 능력이 부족한 소상공인을 위한 25억원 규모의 특례보증도 운영된다. 구의 추천을 받은 신청자는 서울신용보증재단을 통해 보증서를 발급받고 금융기관 대출 시 신용보증 혜택을 받을 수 있다. 금융 지원은 경기 침체와 고금리 상황 속에서 자금 확보에 어려움을 겪고 있는 중소기업과 소상공인의 숨통을 틔울 것으로 기대된다.장인홍 구청장은 “앞으로도 현장의 목소리를 반영해 다양한 지원 정책을 마련해 나가겠다”고 말했다.서유미 기자