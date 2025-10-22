양천구, 목1동 주민센터, 임시청사 이전…27일 업무 개시

서울Pn

35년된 ‘목1동 노후 청사’ 신축
양천구 목1동주민센터 임시청사 전경 모습. 양천구 제공


서울 양천구는 건립 35년이 지난 목1동 주민센터의 신축을 위해 오는 27일부터 임시 청사로 이전해 업무를 시작한다고 22일 밝혔다.

임시 청사는 목1동 기존 청사 바로 옆 건물인 목동서로 190(목동 919-5)에 위치하며 ▲1층 주차장 ▲2층 민원실 및 동대본부 ▲3층 자치회관으로 운영된다.

구는 공백 없는 행정서비스를 제공하기 위해 지난 9월 임시청사 리모델링을 완료했다. 노후 마감재 교체, 내부 인테리어 개선 등으로 쾌적한 민원공간을 조성하고, 자치회관 프로그램을 위한 다목적홀 및 강의실도 마련했다.

또 1층 필로티 구조로 접근성이 떨어지는 점을 보완하기 위해 어르신과 유모차·휠체어 이용자 등 보행 약자를 위한 전용 승강기도 설치했다.

새롭게 조성될 목1동 주민센터는 연면적 4943㎡, 지하 2층부터 지상 5층 규모로, 기존 청사보다 약 6배 넓은 복합청사로 건립된다. 2026년 상반기 착공, 2028년 2월 준공을 목표로 추진 중이다. 주민센터 외에도 ▲공유주방 ▲평생학습센터 ▲북카페 ▲키즈카페 등 생활밀착형 복합 시설을 마련한다.

이기재 양천구청장은 “그동안 공간 협소와 노후화로 주민 불편을 초래했던 목1동 청사를 행정·문화·복지 기능이 융합된 복합청사로 탈바꿈하기 위해 최선을 다하고 있다”며 “신축 청사 완공 전까지 임시청사에서도 기존 수준 이상의 행정서비스를 제공할 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
