경기신보-경상원-일자리재단-평생교육진흥원, 유망 중소기업 지원 ‘맞손’



경기신용보증재단(이사장 시석중, 오른쪽 두 번째), 경기도시장상권진흥원(원장 김민철, 왼쪽 두 번째), 경기도일자리재단(이사장 윤덕룡, 왼쪽), 경기도평생교육진흥원(원장 오후석, 오른쪽)이 ‘경기도 유망성장기업 지원 협력체계 구축을 위한 업무협약’ 을 체결했다. (경기신보 제공)

경기신용보증재단과 경기도시장상권진흥원, 경기도일자리재단, 경기도평생교육진흥원 등 경기도 산하 4개 공공기관이 29일 ‘경기도 유망 성장기업 지원 협력체계 구축을 위한 업무협약’을 체결했다.협약에 따라 4개 기관은 각각의 전문성을 유기적으로 연결하는 ‘원스톱’ 지원체계로, 경기도 유망 성장기업을 발굴하고 교육한다.경기도 유망 성장기업은 경기도시장상권진흥원의 청년창업지원 교육 및 컨설팅 과정을 수료한 청년창업기업과 경기도일자리재단의 우수기업 인증사업(일자리, 청년, 노동안전)에 선정된 일자리 우수기업, 주4.5일제 시범 도입기업, 경기도평생교육진흥원의 경기 재도전학교 수료생이 창업한 재도전기업이다.앞서 김동연 경기도지사는 “도민이 실질적으로 체감할 수 있는 사업을 공공기관 간 협업을 통해 지속 발굴 및 시행할 것”을 강조한 바 있다.시석중 경기신보 이사장은 “도내 유망기업의 성장을 위해 공공기관 간의 협업이 필수인 시대”라며 “이번 협약이 지속적인 협업의 출발점이 될 수 있게 실무협의와 신규사업 논의를 적극 추진해 도내 기업이 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.안승순 기자