중랑구, 올해 총 752명에 4억 8000만원 지원…‘중랑장학생’ 선정 및 장학금 수여

2010년부터 누적 8318명
총 71억 7000만원 지원


류경기 서울 중랑구청장이 지난 1월에 열린 1차 중랑장학생 장학증서 수여식에 참석한 모습. 중랑구 제공


서울 중랑구는 지난 29일 ‘2025년 2차 중랑장학생’ 장학증서 수여식을 개최했다고 30일 밝혔다. ▲성적우수 ▲특기 ▲저소득 가정 ▲다자녀 가정 등 다양한 기준을 바탕으로 선정됐다.

이번 수여식에서 구는 총 415명의 학생에게 약 1억 9000만원의 장학금을 지급했으며, 올해 상·하반기 두 차례에 걸쳐 총 752명의 학생에게 약 4억 8000만원의 장학금을 전달했다.

구는 지역 내 인재를 발굴·육성하고, 경제적 여건과 관계없이 균형 있는 교육 기회를 제공하기 위해 2008년 ‘중랑구 장학기금 설치 및 관리 조례’를 제정해 중랑구 장학기금을 운영하고 있다. 지금까지 총 8318명에게 약 71억 7000만원을 지원했으며, 기금 누적 보유액은 약 104억원으로 서울시 자치구 중 최대 규모다.

류경기 중랑구청장은 “중랑장학금은 구민들의 교육에 대한 관심과 참여가 모여 만들어진 제도”라며 “앞으로도 교육 여건과 무관하게 누구나 자신의 가능성을 펼칠 수 있는 ‘교육도시 중랑’을 위해 꾸준히 지원하겠다”고 말했다.

한편 중랑구는 제2방정환교육지원센터 개관과 천문과학관 건립 등을 추진 중이다. 이외에도 학교 교육경비 지원을 위해 약 140억원의 예산을 편성하는 등 지역 교육환경 조성에 다각도로 힘쓰고 있다.


유규상 기자
