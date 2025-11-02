관악 혁신평가 전국 자치구 최고 점수… 최우수기관으로 뽑혀 국무총리 표창

실종아동 실시간 추적 등 우수 사례

“혁신 행정의 모범도시로 도약할 것”

박준희(오른쪽 세 번째) 서울 관악구청장이 행정안전부 주관 ‘2024 지방자치단체 혁신평가’ 국무총리표창 수상을 축하하는 기념촬영을 하고 있다.

관악구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 관악구가 ‘2024년 지방자치단체 혁신평가’에서 전국 자치구 중 최우수기관으로 선정돼 국무총리 표창을 수상했다고 2일 밝혔다. 행정안전부는 매년 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 혁신 역량과 성과, 국민 체감도 등을 종합적으로 평가한다.2022년부터 3년 연속 지자체 혁신평가 우수기관으로 선정된 관악구는 올해 전국 자치구 중 최고 점수를 획득했다. 이번 평가의 4개 항목 11개 세부 지표 전반에서 고루 높은 점수를 받았다.관악구는 민선 8기에서 ▲더불어으뜸관악 혁신·협치위원회 ▲적극 행정 공무원에 대한 성과 보상 체계 등으로 조직 실무 전 과정에 혁신 문화를 안착시켜왔다. 또한 현장 중심 소통으로 민생문제 해결하고 디지털 기술 기반으로 행정서비스를 혁신해왔다.특히 ▲관악S밸리 벤처기업 성장 지원 ▲관악형 청년 정책 ▲야외 놀이형 치매예방 프로그램 ‘치매안심노리터(老利攄)’ ▲전국 최초 실종아동 실시간 추적 관제시스템 ▲신대방역 불법 노점 정비를 통한 ‘S특화거리’ ▲관악청(聽) 등이 주민 만족도를 끌어낸 우수사례로 평가받았다.박준희 관악구청장은 “앞으로도 관악구는 창의적 혁신 노력으로 주민 삶의 질을 높이는 ‘혁신 행정’의 모범 도시로 도약해 나가겠다”고 말했다.김주연 기자