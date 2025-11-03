서울Pn

검색

전국 한파주의보…서울시 상황실 가동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 민간제설기동반 발대식…“눈보다 빠른 제설

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

도봉 ‘스마트 보안등’으로 밤길 안전 사수

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 서북권 최초 자율주행버스 ‘서대문A01’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

영광군, 칠산해역에 참꼬막 137만 마리 방류

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

영광군 염산면 칠산해역에···참꼬막 137만 마리 방류
어촌계, “수산자원 회복과 어업인 소득증대 기여 기대”


  •
지난 10월 24일 전남 영광군 염산면 칠산해역에 참고막 137만 마리가 방류됐다. (영광군 제공)


전남 영광군은 지난 10월 24일 염산면 칠산해역 일원에 어린 참꼬막 종자 137만 마리를 방류했다고 3일 밝혔다.

군은 이번 방류를 염산면 설도항과 향화도항 등 2개 항에서 실시했으며, 군 관계자와 지역 어업인이 함께 참여했다. 사업비는 해양생태활성화 사업비 2억 원을 투입했다.

군은 참꼬막 종자를 전라남도 강진군의 종자생산업체에서 생산된 2cm 이상 우량 종자를 매입하여 방류했다. 이번 사업은 영광해역의 수산자원 회복과 어업인 소득 향상을 위해 추진하는 ‘해양생태활성화 사업’의 일환이다.

군은 매년 지역 특성에 적합한 어패류 및 갑각류 등을 지속적으로 방류하며, 지역 어촌계와 협력해 수산자원 조성과 어업인의 안정적 소득 기반 마련에 힘쓰고 있다.

행사에 참여한 어촌계 회원들은 “최근 참꼬막 생산량이 감소하고 있어 걱정이 많았는데, 이번 방류가 생산량 회복에 도움이 되길 바란다”라며, 앞으로도 지속적인 수산종자 방류를 건의했다.

군 관계자는 “해양환경 변화와 남획 등으로 수산자원이 감소하고 있는 상황”이라며, “이번 참꼬막 방류가 어업인의 실질적인 소득 증대와 지역경제 활성화로 이어지길 기대한다”고 말했다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“열정·창의적 자치가 성북 행정 나침반”[현장 행정

‘주민자치 성과회’ 간 이승로 구청장

관악 혁신평가 전국 자치구 최고 점수… 최우수기관으

실종아동 실시간 추적 등 우수 사례 “혁신 행정의 모범도시로 도약할 것”

강남, 소득 기준 없애 누구에게나 장학금 수여

“미래 짊어질 우수 인재 발굴·육성” 올해 313명에 5억 5700만원 지급

영등포, 전국 도서관 운영 평가 ‘대통령상’

선유도서관, 2년 연속 수상 쾌거

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr