안양식 서대문구의회 행정복지위원장, 어르신 생활디지털 교육 지원에 나서

안양식 구의원이 발의한 어르신 디지털 문맹 탈출 지원하는 조례 통과



안양식 서대문구의회 행정복지위원장

안양식 서대문구의회 행정복지위원장(민주당, 비례대표)이 급변하는 디지털 환경 속에서 소외되는 어르신들의 사회 참여와 일상생활 편의 증진을 위해 발의한 ‘서대문구 어르신 생활디지털 교육 지원에 관한 조례’가 제309회 임시회를 통해 최종 의결됐다.최근 한국갤럽조사연구소에 따르면 60대 이상 스마트폰 사용률이 90%에 달하는 등 디지털 기기 활용이 일상생활의 필수가 됐다. 행정 서비스, 병원 예약, 금융거래 등 주요 생활 영역에서 키오스크와 모바일 앱 사용이 보편화되면서, 어르신들의 디지털 문맹은 곧 사회적 고립으로 이어질 수 있다는 문제의식이 높아졌다. 또 스마트폰 기반 프로그램이 어르신 건강관리와 인지 저하 예방 등 ‘돌봄’의 중요한 수단으로 자리 잡고 있어 교육 지원의 시급성이 제기되어 왔다.안양식 위원장은 “디지털 기기 사용이 일상화되면서 어르신들이 겪는 불편함을 해소하고, 누구나 디지털 혜택을 누릴 수 있는 환경을 만들고자 했다”며 조례 발의 취지를 설명했다. 특히 안 위원장은 어르신 대상 교육의 중요성을 강조하며, “단순히 효과성만을 따지는 일반 교육과 달리, 어르신 대상 교육 현장은 학습을 넘어 소통과 사회 참여 기회를 제공하는 ‘돌봄 장소’가 된다”고 강조했다. 이에 조례는 교육 내용과 형태를 더욱 섬세하고 맞춤형으로 담아내도록 명시했다.이번 조례 제정에 따라, 서대문구에 거주하는 65세 이상 어르신은 누구나 수준과 필요에 맞춘 생활디지털 교육을 무료로 받을 수 있는 법적 근거가 마련됐다. 서대문구는 앞으로 어르신들의 실생활에 필요한 다양하고 실용적인 디지털 교육 프로그램을 개발하여 제공할 예정이다.한준규 기자