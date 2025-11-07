서울시설공단, 수능 당일 ‘장애인콜택시’ 우선 배차

고사장 입실·귀가 우선 배차 서비스 진행



서울시설공단에서 운영하는 서울시 장애인콜택시. 서울시 제공

서울시설공단은 ‘2026학년도 대학수학능력시험’을 치르는 장애인 수험생을 위해 ‘장애인콜택시 우선 배차 서비스’를 제공한다고 7일 밝혔다.서울장애인콜택시에 등록된 수험생 고객(보행상 장애가 있는 장애 정도가 심한 장애인)을 대상으로 하며, 예약은 시험 당일인 오는 13일까지 가능하다. 전화로 신청할 수 있고, 수능 당일 고사장 입실뿐 아니라 수능을 마친 후 귀가할 때도 우선 배차 서비스를 받을 수 있다.공단은 수험생 우선 배차 안내를 위해 장애인 수험생 대상 문자 발송 및 장애인 단체에 공문 발송을 진행할 예정이다. 사전 예약을 미처 하지 못한 수험생의 경우에도 수험생의 수능 당일 이용 신청 시 우선적으로 배차한다.한국영 서울시설공단 이사장은 “장애인콜택시 우선 배차 서비스로 이동에 어려움을 겪는 장애인 수험생들이 불편 없이 시험에 응시할 수 있기를 바란다”며 “장애를 가진 학생들의 원활한 수능시험 응시를 위해 진행하는 서비스인 만큼 수능시험 당일 다른 이용자분들의 협조와 이해를 부탁드린다”고 말했다.유규상 기자