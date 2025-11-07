김철우 보성군수, 국회 방문 국가예산 확보 ‘총력전’

한병도 예결위원장, 조계원·문금주 의원 만나

지역 현안 국비 지원 요청



김철우 군수와 한병도(오른쪽) 예산결산특별위원장이 기념사진을 찍고 있다.



김철우 군수와 조계원(왼쪽) 예결위원이 기념사진을 찍고 있다.



김철우 군수가 국회에서 문금주(왼쪽)의원을 만나 보성군 주요 현안사업 국비 지원을 건의하고 있다.

김철우 보성군수가 7일 국회를 찾아 2026년 국비 확보를 위해 예산 심의 관련 국회의원들과 면담하며 총력 대응에 나서 눈길을 끈다.이날 김 군수는 한병도 국회 예산결산특별위원회 위원장과 조계원 예결위원, 지역구 문금주 의원 등을 차례로 만나 보성군 핵심 현안 사업의 필요성과 국가 차원의 지원 당위성을 설명했다. 주요 건의 사업은 ▲율포항 국가어항 신규 지정 설계용역비 건의 ▲K-Tea 보성말차 가공시설 현대화 사업 ▲보성벌교 세계자연유산 지역관리센터 건립 사업 등이다.특히 율포항은 지난해 해양수산부 공모사업을 통해 보성군 최초 국가어항 예비 대상항으로 선정됨에 따라 717억원(국비 100%)을 투입해 항 내 기본 시설과 관광시설을 종합해 새롭게 조성할 예정이다.김철우 군수는 남해안 해양관광의 미래를 이끌어 갈 율포항의 잠재력을 언급하며, 대한민국의 지속 가능한 미래 자산이 될 수 있도록 율포항 설계용역비 반영의 시급성을 강조했다. 또 최근 세계적으로 확산하고 있는 말차 유행(말차코어)에 대응하기 위해 보성의 노후 가공시설을 현대화하고 글로벌 표준에 맞춘 고품질 말차 생산 체계를 구축해야 한다고 설명했다. 유네스코 세계자연유산인 벌교갯벌의 생태 보전·연구·교육 기능을 수행할 ‘지역관리센터’ 건립 필요성도 함께 건의했다.김 군수는 “정부의 재정 여건이 엄중한 상황이지만 주요 현안 사업의 추진 동력을 확보하기 위해 국회와 긴밀히 협력해 마지막까지 국비 확보에 총력을 다하겠다”고 말했다.2026년 정부 예산안은 국회 심의를 거쳐 다음달 초 최종 확정될 예정이다.보성 최종필 기자