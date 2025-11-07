서울Pn

검색

구로역과 NC백화점 연결 통로 보수공사 착공

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

영등포구, ‘안양천 교통안전 체험장’ 새 단장…전

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 서울역 쪽방주민과 함께 재난 대피 훈련

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘성동형 통합돌봄’ 이용자 97%가 “만족”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

국제여성총연맹한국본회 순천지회, 왕조1동 한부모 위기가정에 장학금 전달

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

“아이들의 희망을 응원합니다”
국제여성총연맹 순천지회, 위기가정에 장학금 지원


  •
국제여성총연맹한국본회 순천지회가 왕조1동 관내 한부모 위기가정에 장학금 100만원을 전달하고, 따뜻한 위로를 전했다. 오른쪽 세번째는 정순금 순천지회장.


국제여성총연맹한국본회 순천지회가 최근 왕조1동 관내 한부모 위기가정에 장학금 100만원을 전달하고, 가정의 어려움을 함께 상담하며 따뜻한 위로를 전했다.

해당 가정은 자폐성 장애를 가진 쌍둥이를 홀로 양육하고 있어 지속적인 돌봄과 생활비 부담이 큰 상황이었다.

정순금 순천지회장은 “복지제도가 확대되고 있지만 여전히 사각지대에서 힘겨운 시간을 보내는 가정이 많다”며 “이번 장학금이 아이들이 희망을 잃지 않고 성장하는 데 작은 힘이 되길 바란다”고 밝혔다.

신혜정 왕조1동장은 “지역사회가 한 마음으로 관심을 보내주는 것이 위기 가정에 큰 용기와 응원이 된다”며 “복지 사각지대 해소를 위해 앞으로도 세심하게 살피겠다”고 말했다.

한편 국제여성총연맹한국본회 순천지회는 2024년 3월 창립 이후 김장 나눔, 장학금 전달 등 지역 취약계층을 위한 주기적인 봉사와 사회공헌활동을 이어오고 있다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “서울 주택 3만 3000가구 공급 속도낼

장위 13구역 방문 주민과 대화 “용적률 상향 방안 등 요청할 것”

‘더 베스트 강동 교육벨트’ 콘퍼런스 열려

8개 대학·학부모 등 100여명 참석 “내년 더 많은 학교 참여하게 지원”

“홍제폭포복합문화센터 서대문 새 상징”[현장 행정]

개관식 참석한 이성헌 구청장

성북 ‘AI 안경’으로 장애인식개선 거리 캠페인

음성→문자로 청각장애인과 소통 주민들 ‘함께 사는 사회’ 의미 새겨

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr