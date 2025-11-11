장성군 ‘명품 한우’ 전남 경진대회에서 2개 부문 수상

제41회 전남 으뜸한우 경진대회···2개 부문 수상 성과

장성군 ‘명품 한우’ 저력 빛나··· 김종순·장행순 농가 결실



장성 명품 한우가 ‘제41회 전라남도 으뜸한우 경진대회’에서 2개 부문을 수상했다. (장성군 제공)

전남 장성군 명품 한우가 ‘제41회 전라남도 으뜸한우 경진대회’에서 2개 부문의 상을 수상했다.군은 지난 6일 순천광양축협 가축시장에서 열린 대회에서 번식2부 노력상(서삼면 김종순 농가)과 번식3부 최우수상(장성읍 장행순 농가)을 각각 수상했다고 11일 밝혔다.군은 그동안 적극적으로 추진해온 한우 송아지 브랜드 육성사업과 소 사육 농가 경쟁력 제고사업, 조사료 생산기반 확충사업 추진 등 체계적으로 축산 경쟁력을 강화해 온 것이 결실로 이어졌다고 설명했다.한편, 이번 경진대회는 전라남도와 농협전남지역본부가 주최하고 순천시와 순천광양축협이 주관했다.김한종 장성군수는 “지역 축산농가들의 땀과 열정으로 거둔 값진 결실”이라며 “이번 성과를 발판 삼아 고품질 축산물 생산 기반 조성과 명품 한우 브랜드 육성에 더욱 박차를 가하겠다”고 말했다.임형주 기자