목포해경, 민·관 해안방제 합동훈련 실시···15개 기관 참여

해안 방제 훈련, 15개 기관·단체 100여 명 참석



10일 무안군 송계해변에서 목포해경을 비롯한 무안군 기관·단체 관계자들이 해안 방제 훈련에 참여하고 있다. (목포해경 제공)

목포해양경찰은 지난 10일 전남 무안군 송계해변에서 민·관 해안방제 합동훈련을 실시했다고 11일 밝혔다.대규모 해양오염사고를 대비하고 해안 특성에 적합한 방제 역량 강화를 위해 마련된 이번 훈련에는 목포해경을 비롯해 무안군, 해양환경공단, 해양자율방제대, 자원봉사자 등 15개 기관·단체 100여 명이 참여해 실전과 같은 분위기 속에서 훈련을 치렀다.훈련 상황은 무안군 도리포 인근 해상에 예인선이 좌초돼 적재 중인 선박 연료유 10킬로리터가 유출돼 해안에 부착된 상황을 가정하고 진행했다. 주요 내용은 ▲해안오염조사 평가팀 운영 및 방제전략 수립 ▲해안유형별 방제장비 사용법 교육과 방제 작업 실습 ▲발생 폐기물 운반·처리 등 실질적 교육과 훈련으로 구성됐다.특히 인사혁신처 사회공헌사업(Know-How+)의 일환으로 해안방제컨설팅 전문위원이 참석해 방제경험과 노하우를 전수하며 참가자들의 호응을 얻었다.목포해경 관계자는 “재난적 해양오염 사고에 대비해 해안방제 주관기관인 지자체와 합동훈련을 지속적으로 추진해 방제대응 역량과 협력체계를 강화해 나가겠다”고 강조했다.임형주 기자