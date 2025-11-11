영암 한우, 한우대회 7개 부문 수상으로 명성 입증

전국한우능력평가대회와 전남 으뜸한우 경진대회 등 수상



영암 한우가 지난 6일 순천에서 열린 전남 으뜸한우 경진대회에 참가해 5개 부문에서 수상하고 있다.

전남 영암군이 전국과 전남 한우대회에서 7개 부문 수상으로 고품질 한우 명성을 입증했다.이달 5일 충북 음성에서 열린 ‘전국한우능력평가대회’에서 영암한우 13두가 출품돼 덕진면 김성도 농가가 축산물품질평가원장상을, 미암면 서승민 농가가 대회추진협의회장상을 수상했다.이튿날인 6일 전남 순천에서 개최된 ‘전남 으뜸한우 경진대회’에서는 영암 한우가 26개 부문 중 5개 부문에서 수상했다.영암읍 문영식 농가는 번식 1부 최우수상, 미암면 함영찬 농가는 번식 2부 우수상, 신북면 이재성 농가는 고급육부 장려상을 각각 받았다.영암군과 영암축협도 전남 최우수 군과 전남 최우수 축협으로 2년 연속 수상했다.영암군은 고품질 영암 한우 생산을 위해 ‘고급육·우량암소 출산장려금’과 인공수정 정액대, 면역증강제, 우량 한우 수정란 이식 등을 지원하고 있다.이승준 영암군 농축산유통과장은 “한우 고급화 사육 기반 등 지원으로 우수한 혈통의 영암한우가 전국에 널리 알려졌다”며 “이런 성과가 사료비 인상 등으로 어려움을 겪는 한우 농가들의 자긍심을 높여주길 바란다”고 말했다.영암군은 그동안 전국한우능력평가대회에서는 3차례 대통령상을 수상하는 등 한우 고급육 육성의 선두 지자체로 명성을 이어가고 있다.영암 류지홍 기자