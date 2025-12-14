온실가스 줄이고 6만원 받고…경기 ‘기후행동 앱’ 171만명 돌파

서울Pn

경기도청 전경.


경기도는 ‘기후행동 기회소득’ 앱이 출시 17개월만에 누적 가입자 수 171만명을 돌파했다고 14일 밝혔다.

이 앱은 일상생활에서 탄소 감축활동을 실천한 참여자들에게 보상을 제공하는 것으로 지난해 7월 출시했다. 가입자 수가 꾸준히 증가하면서 이달 10일 기준 누적 가입자 수는 171만7501명이 됐다.

도민들은 기후행동 16개 실천 활동을 통해 1인당 연간 최대 6만원을 지역화폐로 받고 있으며 적극적인 기후행동을 통해 온실가스 배출량 약 39만6686톤 감소했다. 이는 소나무 317만 그루를 심은 효과와 같다.

지난 8월 도가 가입자 9만7000여명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, ‘환경 문제에 더 관심을 갖게 됐다’고 응답한 비율은 94%, ‘기후행동을 더 많이 실천하고 있다’고 응답한 비율은 90%로 나타났다. 이는 기후행동 기회소득이 단순한 보상 제공을 넘어 도민들의 인식 향상과 생활 속 행동 변화를 실질적으로 유도하고 있음을 보여준다.

도는 내년부터 타지역에 주소지를 둔 도 소재 대학 재학생까지 지원 범위를 확대 예정이다.

이 사업은 올해 기후에너지환경부 주관 ‘지자체 탄소중립 우수사례’ 평가에서 광역지자체 1위인 장관상을 받았다.

강남주 기자
