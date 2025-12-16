강북 ‘찾아가는 구민 건강관리버스’ 대만족

6개월 동안 약 2000명 검진·상담

이용 만족도 100점 중 96점 기록

이순희 구청장 “세심히 챙길 것”



주민들이 지난 10월 17일 강북구 국립4·19민주묘지에 주차된 ‘찾아가는 구민 건강관리버스’를 이용하기 위해 대기하고 있다.

서울 강북구가 주민 건강관리를 위해 올 6월부터 운영 중인 ‘찾아가는 구민 건강관리버스’가 큰 호응을 얻고 있다고 15일 밝혔다.이날 구에 따르면, 지난 달까지 6개월 동안 약 2000명이 찾아가는 구민 건강관리버스에서 건강검진과 상담을 받았으며 100점 만점에 96점이라는 높은 이용 만족도를 기록했다.건강관리버스는 지역 주민들을 찾아가 다양한 건강측정과 맞춤형 상담을 제공하는 생활밀착형 건강 서비스다. 20세 이상 구민 또는 강북구에서 일하는 직장인이라면 누구나 이용할 수 있다. 버스에서는 혈압, 혈당, 체성분 측정 등 기본 검사뿐 아니라 대사증후군 검사, 뇌파·맥파 기반 스트레스 검사까지 받을 수 있다. 검사 후에는 보건소 전문인력이 개인 상태에 맞춘 1대1 상담을 진행한다.운영 시간은 주야간으로 나뉜다. 주간은 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 개인과 단체를 대상으로, 버스 주차가 가능한 관내 생활터 및 신청 기관에서 진행된다. 야간은 개인을 대상으로 평일 오후 7시부터 9시까지다. 검진 신청은 강북구보건소 누리집에서 QR코드 또는 유선전화로 가능하다. 자세한 문의는 보건소 건강증진과로 하면 된다.이순희 구청장은 “건강관리버스는 가까운 생활공간에서 편리하게 건강을 점검할 수 있는 생활밀착형 서비스”라며 “모든 구민이 건강한 삶을 누릴 수 있도록 세심하게 챙기겠다”고 말했다.송현주 기자