중랑구, ‘제2차 사회적경제 아카데미’…창업·운영 노하우 등 교육

류경기 중랑구청장이 지난 11월 열린 ‘2025 중랑구 사회적경제 장터’에 참석한 모습. 중랑구 제공

서울 중랑구는 지난 19일 중랑구 사회적경제지원센터에서 ‘2025년 제2차 사회적경제 아카데미’를 개최했다고 23일 밝혔다. 이번 아카데미는 사회적경제에 관심 있는 구민을 대상으로 기본 개념부터 창업과 운영에 필요한 핵심 정보를 제공하기 위해 마련됐다.이번 아카데미는 사회적경제에 관심 있는 구민을 대상으로, 기본 개념부터 창업과 운영 과정에서 필요한 핵심 정보를 제공하기 위해 마련됐다.이날 교육은 이병욱 서울사이버대학교 교수가 강사로 나서 ‘사회적경제의 기본 개념과 사회적경제조직 창업·운영 실무’를 주제로 진행됐다. 강의에서는 ▲사회연대경제의 의미와 흐름 ▲사회적경제조직 유형 및 지원 정책 ▲우수 운영 사례 등이 소개됐다. 아울러 창업 과정에서 반드시 고려해야 할 요건과 운영 중에 발생할 수 있는 위기 상황별 대응 방안도 함께 다뤘다.구는 앞으로도 사회적경제에 대한 주민 인식을 높이고, 관련 분야 창업을 희망하는 주민들이 안정적으로 준비할 수 있도록 사회적경제 아카데미를 지속적으로 운영해 나갈 계획이다.류경기 구청장은 “이번 사회적경제 아카데미가 사회적 가치를 실현하고자 하는 주민들의 창업 준비에 든든한 디딤돌이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 건강한 사회적경제 생태계 조성을 위해 교육과 지원을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.유규상 기자