서울 중구, 행안부 선정 ‘재정 개선 최우수’ 자치구

특별교부세 3800만원 확보


서울 중구청 전경
서울 중구는 행정안전부의 ‘2025년도 재정분석 평가’에서 개선도 분야 ‘최우수 자치구’로 선정됐다고 23일 밝혔다. 이에 따라 특별교부세 3800만원을 확보했다.

행안부는 지방재정의 건전성과 효율성을 높이기 위해 매년 지방자치단체의 재정 현황과 운영 성과를 3개 분야 14개 지표로 평가하고 있다.

중구는 재정 효율성과 계획성에서 전년 대비 높은 성과를 거뒀다는 평가를 받았다.

효율성 분야에서는 자체 수입 비율 증가, 체납률 감소, 전출·출연금 비율 감소 등으로 긍정적으로 평가됐다. 계획성 측면에서는 정교한 예산 편성으로 불용액과 세수 오차율이 대폭 감소했다.

김길성 구청장은 “앞으로도 효율적이고 책임감 있는 재정 운영을 통해 구민에게 체감되는 효능감 있는 정책을 차질 없이 추진하고, 안정적인 구정 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.


김주연 기자
