순천대·목포대 대학통합, 투표 ‘부결’

순천대 학생 60.7％ ‘반대’

김영록 전남지사와 이병운(왼쪽) 순천대 총장, 송하철(오른쪽) 목포대 총장이 대학통합과 국립의대 신속 신설을 위한 업무협약을 체결한 후 기념사진을 찍고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남지역 최대 숙원 가운데 하나인 의과대학 신설을 위해 추진하는 목포대학교와 순천대학교 통합이 구성원 투표 문턱을 넘지 못했다.23일 목포대와 순천대에 따르면 두 대학이 각각 이날 오후 6시까지 이틀간 교원, 직원·조교, 학생 등 3개 직역을 대상으로 찬반 투표한 결과 통합 찬성 기준을 충족하지 못했다.순천대 학생 투표에서 찬성 의견이 절반에 미치지 못했다. 학생 6328명 중 3658명(투표율 57.8%)이 참여한 가운데 투표자 중 2062명(60.7％))이 반대 의견을 제시했다. 학생들은 과반 이상 반대했다.교원들은 312명 중 286명(투표율 91.7％)이 투표해 찬성률 56.1%를 기록했다. 직원·조교는 336명 중 311명(투표율 92.6％)이 투표해 찬성률 80.1％를 기록했다.순천대는 3개 직역 모두 찬성률 50％ 이상을 기록할 경우에만 찬성으로 간주하기로 한 방침에 따라 대학 통합에 대한 구성원 의견을 ‘반대’로 최종 판정했다.목포대에서는 교수 87.8％, 직원 81.2％, 학생 67.2％ 등 세 직역 모두 찬성률이 50％를 넘겼다.이날 투표 결과로 두 대학 통합이 무산됨에 따라 ‘의대 없는 지역의 의대 신설’이라는 국정 과제 추진도 차질이 불가피해졌다. 두 대학은 구성원 투표에서 찬성으로 의견이 수렴되면 교육부에 통합계획서를 제출할 계획이었지만, 모든 일정에 제동이 걸린 셈이다.이병운 순천대 총장은 “투표 과정에서 나타난 구성원들의 다양한 목소리를 존중한다”며 “구성원의 의견을 면밀히 검토해 후속 대응 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.대학 통합 공동추진위원회도 24일 회의를 열어 후속 대책을 논의할 방침이다.순천 최종필 기자