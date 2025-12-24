금천구, 종합청렴도 평가 전년 대비 1등급 올랐다

권익위 ‘2025년 공공기관 종합청렴도 평가’ 2등급



금천구청 청사

금천구청 청사

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 금천구는 국민권익위원회가 실시한 ‘2025년 공공기관 종합청렴도 평가’에서 전년보다 1단계 상승한 종합청렴도 2등급을 달성했다고 24일 밝혔다.이번 평가는 전국 235개 지방자치단체를 포함한 총 453개의 공공기관을 대상으로 청렴체감도와 청렴노력도 등을 종합해 산정됐다.금천구는 청렴노력도 부문에서 우수한 평가를 받으며 종합청렴도가 1등급 올랐다. 특히 청렴노력도 세부 지표인 ▲ 반부패․청렴교육 실효성 제고 ▲ 기관장(고위직 포함)의 관심과 노력도 ▲ 부패방지 제도 구축 등 주요항목에서 만점(100점)을 획득했다.기관장 주도로 청렴 정책을 점검하고 관련 회의를 정례화했다. 고위직의 청렴 실천 책임도 강화하며 솔선수범하는 문화를 정착시켰다. 주요 정책과 사업 추진 과정에서는 청렴 리스크를 사전에 점검하는 체계도 구축했다.이를 통해 조직 전반에 청렴 인식이 확산됐다. 청렴시민감사관이나 현장 중심 부패 예방 활동, 직원 참여형 청렴 프로그램 등 구성원과 주민이 함께하는 청렴 정책도 추진됐다.금천구는 종합청렴도 1등급 목표로 청렴 행정을 강화할 방침이다.유성훈 구청장은 “청렴은 행정의 신뢰를 지탱하는 가장 근본적인 가치”라며 “이번 결과에 안주하지 않고, 제도와 현장을 함께 점검해 더 투명한 행정을 만들어 가겠다”고 말했다.김주연 기자