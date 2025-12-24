성동구, 5년 연속 ‘서울시 민원서비스’ 우수기관 선정

서울 25개 자치구 중 유일



성동구청 1층에 마련된 ‘행복민원실’. 성동구 제공

성동구는 서울시 주관 ‘민원행정서비스 평가’에서 5년 연속 민원서비스 우수기관으로 뽑혔다고 24일 밝혔다. 5년 연속 선정은 서울의 25개 자치구 중 성동구가 유일하다.시는 서울시 본청과 사업소, 투자·출연기관, 자치구를 대상으로 매년 평가를 하고 있다. 매년 9월 기준으로 직전 1년간 처리된 민원의 처리 기간 준수율과 단축률, 구비서류 간소화 실적, 시민 만족도 등을 종합 평가한다.특히 성동구는 처리 기간 단축률 부문에서 25개 자치구 가운데 최고점을 받아 법정 민원 평가 1위를 기록했다. 구는 민원 처리 속도를 높이기 위해 분기별 민원 처리 우수 직원을 선발해 인센티브를 제공하는 ‘스피드 민원 마일리지제’를 운영하고, ‘민원 처리 기한 문자알림시스템’을 구축해 지연을 예방하고 있다.정원오 구청장은 “구는 구민 만족을 최우선 가치로 삼아 항상 친절하고 신속한 대민 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 구민이 효능감을 느낄 수 있는 성동형 민원행정 서비스를 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.유규상 기자