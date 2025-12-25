하남시, 경기도교육청과 미래교육 협력 추진

서울Pn

인생 2막, 당당하게 걷는다… 시니어 꿈 응원하는

경기공유학교 연계 맞춤형 교육…2년간 학교·학생 대상 지원


  •
이현재 하남시장(왼쪽)과 오성애 광주하남교육지원청 교육장이 지역 교육 협력을 강화하기 위한 ‘미래교육도시 하남시–경기공유학교 업무협약’을 체결한 후 기념을 찍고 있다.


경기도교육청과 하남시가 지역의 미래 인재 양성을 위한 맞춤형 교육 실현을 위해 향후 2년간 하남지역 학교와 학생을 대상으로 교육지원사업과 경기공유학교 정책을 연계해 추진한다.

하남시는 이현재 시장과 오성애 광주하남교육지원청 교육장이 ‘미래교육도시 하남시-경기공유학교 업무협약’을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약에 따라 하남시는 미래교육협력지구 등 기존 교육지원사업을 기반으로 지역 특성에 맞는 학교 맞춤형 교육 프로그램을 발굴하고 운영을 지원한다. 광주하남교육지원청은 교육지원사업에 대한 자문과 교육공동체 역량 강화 지원을 맡고, 경기공유학교 플랫폼을 통해 지역 교육자원 연계에 협력한다.

하남시는 이번 협약을 통해 교육지원사업과 경기공유학교 정책을 연계해 지역 교육 협력 체계를 강화한다는 계획이다. 현재 하남시는 관내 초·중·고등학생을 대상으로 학교특색사업과 고교특성화사업을 비롯해 대학교 캠퍼스 투어, 기업 체험, 마을체험학교 운영 등 다양한 미래교육협력지구 사업을 광주하남교육지원청과 협력해 추진하고 있다.

하남시와 광주하남교육지원청은 협약 체결 이후 교육 분야 협력을 위한 세부 지원사업과 예산 규모를 실무 부속합의를 통해 확정하고, 지역 여건에 맞는 교육협력 모델을 본격 추진할 계획이다.

이 시장은 “광주하남교육지원청과의 협력을 바탕으로 인성과 역량을 겸비한 미래 인재 양성을 위한 교육 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”며 “이번 업무협약이 지역 교육 발전에 기여하길 기대한다”고 말했다.

한상봉 기자
